Freigang für Katzen - Vor- und Nachteile

Ein wichtiger Punkt ist die Wohnlage . Man sollte nicht in der Innenstadt, in der Nähe von Autobahnen oder stark befahrenen Straßen wohnen. Aber auch nicht in der Nähe von bejagten Waldstücken. Diese potenziellen Gefahrenquellen sollten bei kastrierten Katzen mindestens 400 Meter entfernt sein.

Die Katze sollte langsam und behutsam an den Freigang gewöhnt werden, sonst besteht die Gefahr, dass die Katze einfach weg ist und nicht mehr wiederkommt. Am besten führt man die Katze in einem Katzengeschirr an der Leine. Idealerweise im eigenen Garten. So hat man die Katze immer unter Kontrolle. Futter zeig der Katze wo ihr eigentliches Zuhause ist und dass sie immer wieder zurückkommen kann. Freigängerkatzen sollten auch kastriert werden, damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren können. Wichtig sind auch Impfungen. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin empfiehlt für alle Katzen Impfungen gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche und speziell für Freigängerkatzen noch Tollwut. Diese Katzen sollten auch regelmäßig entwurmt werden, um die Gefahr an Parasiten zu erkranken, zu reduzieren.