Veggi & vegan: Was Fleischersatz-Produkte taugen

Tofu oder der oft zitierte Grünkernbratling reichen immer mehr Vegetariern, Veganern und fleischarm lebenden Verbrauchern nicht mehr aus. Laut Vegetarierbund ProVeg sind möglichst naturnah produzierte Produkte gefragt, die aber in Konsistenz und Geschmack Fleisch und tierischer Wurst stark ähneln. Das amerikanische Unternehmen Beyond Meat erobert seit ein paar Jahren mit solchen Produkten den Markt für Vegetarier. Deutsche Handelsketten, wie LIDL ziehen mit Produkten wie dem Next-Level-Burger nach.

Grünkernbratling vs. Beyond Meat Produkte

Gemüseboulette, Tofuwurst, Saitansteak und Co. gibt es als Fleischersatz seit Jahrzehnten. Manche Produkte werden ganz bewusst als pflanzliche Nahrungsquelle angeboten. Andere Hersteller versuchen Fleischprodukte zu imitieren - Beyond Meat beispielsweise. Das Unternehmen konnte seine Erlöse im ersten Quartal um über 200 Prozent steigern. Was bei Anlegern und Verbrauchern gut ankommt: Das Versprechen, dass die Produkte ökologisch, tierfreundlich, gesund und von Fleisch kaum noch zu unterscheiden sind.

Ernährungsexperte Johannes Hunger aus Leipzig sieht das kritisch:

Ernährungsexperte Johannes Hunger Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Beyond-Meat-Produkte sind eine Art neue Evolutionsstufe vom Gemüsebratling zum richtigen Fleisch. Leider keine durchweg überzeugende. Sie taugen maximal für ein gutes Pseudoökologie-Gefühl.

Dabei sind die Fleischersatzburger optisch sehr nah an "echten" Burgerpatties aus Rindfleisch.

Schmeckt's nach Fleisch?

Sowohl herkömmliche Sojaburger, Tofuwürste und Co. als auch die aktuellen Beyond-Meat-Produkte werden vermutlich nicht zu 100 Prozent an echten Fleischgeschmack heranreichen. Natürlich ist das Erlebnis beim Verzehr sehr individuell. Manch einer wird den Unterschied uninformiert kaum bemerken. Next-Level-Burger von LIDL und Beyond-Meat-Patties bestehen zu großen Teilen aus Erbsenmus. Und das ist im Rohzustand auch deutlich zu riechen. Gebraten sind die Burger dann kaum von zubereiteten Hackfleisch-Patties zu unterscheiden.

Ist Fleischersatz gesünder?

Bildrechte: IMAGO Im März 2019 hat sich Stiftung Warentest gezielt fleischlosen Wurstersatz angesehen. Dabei ging es nicht nur um den geschmack, sondern vor allem um die Frage, wie gesund die Alternativ-Produkte sind. Das Ergebnis: Viele Veggi-Aufschnitte bekamen eine positive Wertung. Vor allem die, die an Lyoner oder Mortadella erinnerten.

Bei fleischloser Wurst, Steak und Burgern sieht das anders aus. Herkömmliche Fleischersatzprodukte standen und stehen in der Kritik, Fleischkonsistenz und -geschmack nur durch den massiven Einsatz von Fetten, Salzen und Aromastoffen zu erreichen. Bei Ökotest fiel fast jedes zweite Produkt mit mangelhaft oder gar ungenügend durch. Schuld waren im Test von 2016 häufig Mineralölrückstände und Gen-Soja. Auch bei Beyond Meat-Produkten sind reichlich Zusatzstoffe nötig, um einen fleischähnlichen Eindruck zu vermitteln. Neben Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren, reichlich Wasser und gesättigten Fettsäuren, steht auch hochverarbeitetes Kokosfett in der Kritik.

Bildrechte: imago images/ Chromorange Um den Geschmack zu erzeugen, wird eine Kette von technischen und chemischen Vorgängen in Gang gesetzt, die mit nachhaltiger Lebensmittelproduktion nichts zu tun hat. Johannes Hunger

Fleischersatzprodukte sind oft hochverarbeitet. Je mehr industrielle Fertigungsschritte ein Produkt durchläuft, desto weniger gesund ist es.

Im Ergebnis sind fleischlose Burger-Patties, wie von Beyond-Meat oder der Next-Level nicht gesünder als herkömmliche Rindfleischprodukte. Deutlich besser schneiden Grünkernbratlingen, reines Tofu oder Saitanprodukte ab. Vorausgesetzt sie stammen aus Bio-Anbau und Bio-Verarbeitung.

Bildrechte: IMAGO/allOver-MEV Aber auch Sojabohnen als Tofu-Grundlage werden wegen ihrer Inhaltstoffe kritisch betrachtet. Es geht dabei um die sogenannten Isoflavone, sekundäre Pflanzenstoffe, die strukturell dem menschlichen Hormon Östrogen ähneln. Sie können bei Schilddrüsenerkrankungen problematisch sein.

Was bringt's für die Umwelt?

Damit Tiere Fleisch ansetzen, verbrauchen sie deutlich mehr Wasser und Nahrung als nötig ist, um Pflanzen anzubauen, die schlussendlich die gleiche Masse an Nährstoffen liefern. Fleischproduktion ist also per se umweltbelastender als Pflanzenproduktion.

Bildrechte: dpa Die aktuellen Fleischersatzprodukte sollen bis zu 90 Prozent Treibhausgase sparen. Verzichtest du also auf Fleisch, kann das die Umwelt schonen. Allerdings machen einem da viele Fleischersatzprodukte einen Strich durch die Rechnung. Wenn sie hochindustrielle und aufwändig verarbeitet sind, belasten sie ebenfalls die Umwelt.

"Die Inhaltsstoffe kommen von ackerbautechnisch hochgezüchteten Pflanzen", erklärtz Ernährungsexperte Johannes Hunger. "Und außerdem brauchen Sie für den immer gleichen Geschmack, immer gleiche Erntequalität. Und das bedeutet den Einsatz von Dünger, Pestiziden und Herbiziden".

Wieviel kosten die Fleischersatzprodukte?

Etablierte Veggie-Produkte sind durchschnittlich immer etwas teurer als ihr fleischliches Pendant. Die Beyond Meat Produkte kosten noch ein bisschen mehr. Aktuell verlangt LIDL für 100 Gramm des Next-Level-Burgers rund 1,10 Euro, der Tofu-Burger von ALDI kostet rund 1,02 Euro pro 100 Gramm. Für ein vergleichbares Rindfleischpattie musst du gut 60 Cent zahlen.

Gibt es gesündere Alternativen?

Tofu, Seitan und andere möglichst wenig verarbeitete Produkte sind gute Eiweißquellen. Statt nach einem Produkt zu suchen, das wie Fleisch schmeckt, können Verbraucher aus den pflanzlichen Rohstoffen leckere Gerichte zubereiten. Rezepte und Produkte dazu gibt es reichlich. Es kostet nur ein wenig mehr Aufwand, als Fleischersatzprodukte zu verwenden.

Bildrechte: IMAGO Ganz auf Fleisch zu verzichten, ist Einstellungssache. Unserer Gesundheit schadet Fleisch nicht, wenn es Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung ist. "Das Problem ist ja oft die Einseitigkeit. Fleisch an sich ist ein super Nahrungsmittel. Viele vergessen nur, entsprechend reichlich Gemüse dazu zu essen", so unser Ernährungsexperte.

Fazit