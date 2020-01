Online-Fitness-Portale: Kann man mit dem Internet abnehmen und fitter werden?

Sehr unkompliziert: Nutzer melden sich online an, geben ihre Zahlungsinformationen ein und können trainieren. Bei Anbietern wie Gymondo legen sie sich zudem noch ein Profil mit persönlichen Daten wie Gewicht oder Zielen fürs Training an, mit dem das Angebot genauer auf den Sportler zugeschnitten werden kann. Das Trainingsangebot der Portale orientiert sich je nach Anbieter mal mehr und mal weniger an klassischen Fitnessstudios: Nutzer können einmal aus Übungs-Videos mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Längen auswählen, etwa "Bauch-Beine-Po", "Faszientraining" oder "Rücken-Fit". Zum anderen gibt es mehrwöchige Programme, in denen Übungsvideos zusammengestellt werden. Diese sind dann beispielsweise so angelegt, dass verschiedene Muskelgruppen trainiert werden oder die Intensität des Trainings stufenweise gesteigert wird. Bei Problemen oder Fragen zum Training helfen die Anbieter über Chats, E-Mail oder eine Hotline.