Fische als Haustiere: So richtest du dein Aquarium richtig ein

Bildrechte: imago images/Ardea

Pumpe und Filter:

Sie erfüllen mehrere Aufgaben. Das Wasser aus dem Becken wird herausgepumpt, über diverse Filtermedien, wie Schwämme und Steine, an denen sich Filterbakterien anlagern, gereinigt und wieder zurück ins Becken gepumpt. Das ist wichtig, um dem Wasser Schadstoffe wie Nitrit oder Ammonium zu entziehen. Außerdem sorgt die Pumpe dafür, dass das Wasser in Bewegung bleibt und dadurch mit Sauerstoff angereichert wird. Zudem mögen viele Fische die Strömung, die dabei entsteht. Es gibt Innen- und Außenpumpen. Außenpumpen nehmen weniger Platz im Aquarium weg, weil nur ein dünnes Rohr darin befestigt werden muss und das gesamte Filtermaterial außen untergebracht wird. Allerdings muss dafür dann auch der entsprechende Platz unter oder neben dem Aquarium da sein. Außenfilter sind meist etwas teurer als Innenfilter, dafür effizienter, müssen seltener gereinigt werden und lohnen sich für Becken ab etwa 100 Litern.



Beleuchtung und abdunklende Rückwand:

Das Aquarium sollte nicht zu viel Sonnenlicht abbekommen, weil sich im Wasser sonst Algen bilden können. Eine Rückwand auf der Seite, die dem Fenster zugewandt ist, ist daher empfehlenswert. Allerdings benötigen die Fische und auch die Pflanzen dringend Licht, um zu leben. Im Fachhandel gibt es Lichtstäbe aus verschiedenen Leuchtmitteln und in verschiedenen Farbtemperaturen, die direkt in die Abdeckung des Aquariums eingebaut werden können. Die Beleuchtung sollte mittels Zeitschaltuhr möglichst dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus der Tiere angepasst werden.



Heizung:

Je nachdem, welche Fische das Aquarium bewohnen sollen, ist zumindest für die kühlere Jahreszeit ein Heizstab notwendig. So benötigen viele der beliebtesten Fischarten wie Salmler oder Platys Wassertemperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius. Teilweise ist die Heizung auch schon in Pumpen integriert.



Deko-Steine und -Wurzeln:

Die meisten Fischarten lieben es, sich ab und an zu verstecken; einige, wie Welse, verbringen Stunden in ihren Höhlen. Steine und Wurzeln sind deshalb unbedingt notwendig, um den Tieren eine artgerechte Haltung zu ermöglichen. Nicht alle Materialien können dafür verwendet werden, weil sie teilweise Mineralien und Nährstoffe an das Wasser abgeben, die den Fischen schaden können. Im Zoohandel gibt es spezielle Produkte zu kaufen. Wer die Materialien selber in der Natur suchen möchte, sollte sich genau informieren, ob und unter welchen Umständen der Einsatz im Aquarium möglich ist.



Futter und Futterautomaten:

Ein- bis dreimal am Tag sollten die Fische gefüttert werden, und zwar immer nur so viel, wie sie innerhalb von zwei Minuten fressen können. Wird zu viel gefüttert, bleiben Futterreste im Wasser, und die können die Wasserwerte belasten. Im Fachhandel gibt es fertig zusammengestellte Futterpräparate und, je nach Vorlieben der Fische, Lebendfutter oder Frostfutter zu kaufen. Wer sich das Füttern erleichtern möchte oder es im Urlaub nicht anderen aufbürden will, kann sich einen Futterautomaten zulegen, der dann automatisiert in festgelegten Abständen Futter ins Wasser gibt. Sie kosten ab zehn Euro.