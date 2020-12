Fiebermittel für Kinder: Diese Regeln solltest du beachten!

Gib Kindern unter keinen Umständen Fiebermittel mit Acetylsalicylsäure, also ASS, Aspirin oder ähnliches. Die Einnahme kann bei Kindern das so genannte Reye-Syndrom auslösen, das zu schweren Hirnleiden und Leberschäden bis hin zum Tod führen kann. Die Experten der Stiftung Warentest waren außerdem eindringlich davor, den Wirkstoff Paracetamol zu hoch zu dosieren. Das könne zu lebensgefährlichen Vergiftungen bei Kindern führen.

Gib deinem Kind auch ein rezeptfreies Fiebermittel nur nach Absprache mit dem Kinderarzt. Beachte dabei die genaue Dosierung und halte vor allem die Abstände der Gaben ein. Solltest du das Fieber mit der angegebenen Dosierung nicht in den Griff bekommen, geh mit deinem Kind zum Arzt oder gegebenenfalls auch zum Notdienst. Sollte das Kind erbrechen, dann verabreiche lieber Zäpfchen, die lösen sich auch bei Durchfall sehr schnell auf und der Körper bekommt die geplante Menge an Wirkstoff.

So enthalten die drei Säfte von Ben-U-Ron, Ibudulor für Kinder und Ibuprofen AL 2% Saft für Kinder den Zusatzstoff Propylparaben, der die Vermehrung von Mikroorganismen verhindern soll. Wegen seiner hormonbeeinflussenden Wirkung ist dieser Stoff in Lebensmitteln längst verboten. Im Ben-U-Ron Saft und Dolormin Für Kinder Ibuprofensaft 40 mg/ml sind Farbstoffe beigemischt, die die Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen können. Ebenso kritisch sehen die Experten von Ökotest die Verwendung des Konservierungsstoffes Natriumbenzoat im Ibuflam Kindersaft 2% und Dolormin für Kinder Ibuprofensaft 40mg/ml. Schlechter als mit gut schnitt jedoch keines der getesteten Mittel ab.

Am sichersten misst du Fieber mit einem Fieberthermometer im After. Die normale Körpertemperatur liegt bei Kindern zwischen 36,5 Grad und 37,5 Grad. Durch Spielen, Toben oder auch warme Kleidung kann die Temperatur auch bei gesunden Kindern kurzzeitig auf bis zu 38 Grad ansteigen. Von richtigem Fieber durch eine Infektion spricht man bei Säuglingen ab 38,0 Grad, bei Kleinkindern ab 38,5 Grad. Bei manchen Kindern äußert sich Fieber schon bei einer leichten Temperaturerhöhung auf über 37,5 Grad durch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Übelkeit. Andere Kinder sind noch mit knapp 39 Grad aktiv, ohne äußere Anzeichen von Fieber zu zeigen. Bei Verdacht sollten Eltern lieber einmal öfter messen.

In der Regel verordnet dir der Arzt ein Fiebermittel mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen. Beide Wirkstoffe abzuwechseln, um die Mittel in kürzeren Abständen verabreichen zu können, ist bei vielen Eltern gängige Praxis. Mediziner raten davon aber ab, da es zu einer gefährlichen Überdosierung kommen kann. Leber- und Nierenschäden können die Folgen sein. Kinder von unter einem halben Jahr sollten möglichst kein Ibuprofen bekommen, es kann den Magen schädigen. Zäpfchen sind bei Kleinkindern leichter anzuwenden, Fiebersaft wird von Kindern ab zwei Jahren in der Regel gerne angenommen. Wenn der Arzt keine ernsthafte Erkrankung feststellt, kannst du leichtes Fieber auch mit den altbewährten Wadenwickeln senken. Sprich das aber mit dem Arzt ab, denn Wadenwickel sind in der Regel erst für Kinder von über sechs Monaten geeignet. Auch wenn das Kind friert oder kalte Gliedmaßen hat, sind Wadenwickel nicht zu empfehlen.