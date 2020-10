Wie du den richtigen Feuerlöscher für den Heimgebrauch findest und sicher anwendest

Grundsätzlich kannst du aus zwei Arten auswählen: Dauerdruck- oder Aufladelöscher. Der eine ist etwas schneller einsatzbereit, der andere hat eine etwas längere Lebensdauer. Für den Hausgebrauch macht es keinen Unterschied, welchen Löscher du wählst. Wichtiger ist der Inhalt. Und der richtet sich nach dem, was zu löschen ist. Dafür gibt es sogenannte Brandklassen . A steht zum Beispiel für feste Stoffe, wie Holz oder auch Textilien, F hilft bei Bränden von Fetten und Ölen. Am besten wählst du einen Löscher, der Brandklassen kombiniert – ABC- oder ABF-Löscher sind für zu Hause ideal.

Das Pulver dringt nämlich in kleinste Ritzen, setzt sich überall fest und lässt sich nur mit einer Komplettrenovierung wieder entfernen.

Alle heute gängigen Löscher (auch mit Wasserfüllung) sind für Strombrände mit einer Spannung von maximal 1000 Volt geeignet. Das sollte auf dem Löscher vermerkt sein und Du musst beim Löschen mindestens einen Meter Abstand halten. Vorsicht: Einen Elektrobrand in der Werkstatt solltest du keinesfalls mit dem Gartenschlauch löschen, das geht schief.

Die wurden Anfangs tatsächlich ein bisschen verlacht, sind aber durchaus für den Heimgebrauch sehr nützlich. Sie können so ein Spray nämlich bequem in Reichweite deponieren und haben es dann auch schnell zur Hand.

Auch wenn es die Schutzdecken zum Ersticken des Feuers immer noch zu kaufen gibt, unser Experte ist eher kritisch: "Löschdecken werden heute nicht mehr so positiv gesehen, weil sie einfach in der Handhabung umständlich sein können. Ehe Sie so eine Decke entfaltet und zum Beispiel eine brennende Person bedeckt haben, können Sie auch zum Löscher greifen." Bei bestimmten Situationen rät er außerdem zum praktischen Handeln: