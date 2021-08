Warum feuchtes Toilettenpapier schlecht für deine Haut ist und welche Alternativen es gibt

Eine ganz einfache Logik: Dort wo es feucht und warm ist und zudem noch Sauerstoff rankommt, vermehren sich Bakterien und Keime. Dagegen setzen die Hersteller von feuchtem Toilettenpapier oft Konservierungsmittel wie Alkohol und andere Stoffe ein. Diese können die besonders empfindliche Haut in der Analregion schädigen. Das merkt man in der Regel nicht sofort. Über mehrere Wochen können aber Kontaktallergien und Reizungen entstehen, die später zu einer Entzündung führen. „Das vermeintlich reine Gefühl nach dem Wischen erweist sich als trügerisch, die Lotion inklusive unerwünschter Stoffe bleibt auf dem Allerwertesten“, warnt das Portal ÖKO-TEST darum auch vor einem weiteren Problem.

Nicht nur die Inhaltsstoffe können eine Reaktion hervorrufen . Auch dass überhaupt feucht gewischt wird, kann ohne späteres Trocknen dazu führen, dass sich Bakterien und Pilze in der Analregion ansiedeln und vermehren. Und das kann im Verlauf zu einem Juckreiz führen, der ohne feuchte Tücher gar nicht entstanden wäre. Wenn also überhaupt solche Produkte verwendet werden, sollte man sich hinterher noch gründlich trocken tupfen. Das ist übrigens bei empfindlicher Haut schonender als rubbeln oder wischen.

Natürlich gehört Klopapier ins Klo – so könnte man jedenfalls denken. Bei normalem Papier sieht Sven Lindstedt, Geschäftsführer vom Abwasser-Zweckverband Espenhain, da auch kein Problem: „Das normale Papier hält ja durch einen wasserlöslichen Leim. Das löst sich ohne Probleme im Abwasserkanal und ist dann auch für Abwasserpumpen, Laufräder und andere Anlagenteile kein Problem.“ Anders sieht es bei den feuchten Tüchern aus. “Obwohl die weich erscheinen, bestehen diese Tücher aus einem sehr festen und robusten Vliesstoff. Der löst sich eben nicht ohne weiteres auf, sonst würde er das ja auch schon in der feuchten Verpackung tun“, so unser Experte.

Und so gelangt eben dieser Vliesstoff durch den Abwasserkanal in die Anlagen der Abwasserbeseitigung und das Klärwerk. „Dort wird er in einzelnen Fasern zerrissen und daraus bilden sich dann mitunter meterlange Zöpfe, die sehr aufwendig per Hand zerteilt und entfernt werden müssen oder im Einzelfall auch mal eine ganze Anlage lahmlegen“, erklärt Sven Lindstedt weiter.