Großbild-TV aus dem Discounter: Wie gut sind die günstigen Flachbildfernseher?

Diese Namen haben mit den ursprünglichen Herstellern wie Nokia, Telefunken oder auch Toshiba nichts mehr zu tun. Das sind allesamt Hersteller, die sich schon lange aus der Produktion und auch aus dem Verkauf von Fernsehern verabschiedet haben. Die lizenzieren ihren Namen an Handelsorganisationen oder an andere Produzenten, die Fernseher beschaffen oder selbst herstellen. Die kleben dann die bekannten Namen drauf.

Im Fall von Telefunken oder Toshiba ist das zum Beispiel Vestel. Das ist ein großer Hersteller mit Firmensitz in der Türkei. Bei Nokia steckt ein Lizenznehmer aus Österreich dahinter. Das ist also nicht das finnische Unternehmen, das wir seit 30 Jahren von den Handys kennen.

Man bekommt, was man bezahlt. Die Farben sind nicht so natürlich wie bei teureren Geräten. Der Kontrast ist etwas flau und Bewegungen könnten etwas ruckeln.

Das liege auch daran, dass die Hersteller neue Technik, schnelle Chips und qualitativ hochwertige TV-Panels eher in Geräten mit größeren Bildschirm-Diagonalen verbauten. Kleinere Geräte würden schlicht vernachlässigt, weil sie deutlich seltener gekauft werden. Entsprechend selten seien Geräte mit einer guten Bildqualität in den Größenklassen von 32 bis 43 Zoll. Die mit Abstand am häufigsten gekaufte Bildschirmgröße liegt derzeit bei 50 Zoll. Dementsprechend groß ist in dieser Größenklasse auch die Auswahl. Der Preiskampf ist somit auch härter.

Es gibt ordentliche 50-Zoll-Fernseher, die nicht teurer sind als ein ordentlicher 43-Zoll-Fernseher. Weil der Markt da entsprechend breit aufgestellt ist. Ab 500 Euro kann man da durchaus schon was finden. Unter der magischen 1.000-Euro Grenze gibt es sehr viel Auswahl und wenn ich da drüber liege, habe ich auch in der Regel nichts zu befürchten.

Manche der Günstig-Geräte in Discountern und Baumärkten liefern sogar UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel). Wirklich sinnvoll ist aus Sicht von Christian van de Sand so eine hohe Auflösung aber erst bei größeren Bildschirmen. Dort verteilen sich dann die Bildpunkte auf eine größere Fläche.

Da wird auch gespart, weil man die Tonqualität im Laden noch weniger gut testen kann als die Bildqualität. Und solche günstigen Angebote werden sowieso von der Palette verkauft und nicht großartig vorgeführt. Zudem gibt es keine verlässlichen Kennzahlen für den Sound, auf die Käufer achten können. So was wie Full-HD oder UHD für den Bildschirm.

Wer besseren Ton will, muss externe Boxen oder eine Soundbar anschließen. Immerhin: Dafür liefern die Hersteller der Günstig-Geräte die nötigen Anschlüsse. Auch an anderen wichtigen Stellen wird bei der Ausstattung nicht gespart.

Praktisch alle unsere Test-Geräte in der letzten Zeit hatten die erforderlichen Empfänger für Kabel, Satellit und Antenne. Und sie hatten auch immer den Steckplatz für das Entschlüsselungsmodul, wenn ich die Privatsender in HD sehen möchte. Und bei den Anschlüssen ist es zum Teil sogar so, dass es mehr gibt als bei teureren Markengeräten. Dazu gehören zwei oder drei HDMI-Eingänge und auch analoge AV-Eingänge.

Im Moment ist es jetzt nicht so, dass bei Fernsehen die Preise steigen. Aber sie fallen nicht so schnell im Laufe der Zeit, die man sonst gewohnt war. Und da hilft eigentlich nur geduldig sein. Und die Preise beobachten und dann schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt zuschlägt.

Die Geräte aus den Rabattaktionen können nur so günstig angeboten werden, weil sie von der Palette weg verkauft werden. So fallen anders als in Elektronikgroßmärkten oder beim Fachhändler keine Kosten für Verkaufsflächen oder geschulte Verkäufer an. Das heißt aber auch, dass der Flachbildfernseher vor dem Kauf nicht angeschaut und getestet werden kann. Ein Rückgaberecht bei Nichtgefallen gibt es im stationären Handel nicht. Hier kommt es auf die Kulanz des Händlers, Baumarktes oder Supermarktes an. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte auf dem Kassenzettel vermerken lassen, dass ein Umtauschrecht vereinbart wurde.