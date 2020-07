Ferienjobs während der Corona-Krise – die wichtigsten Regeln!

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gibt diesbezüglich den rechtlichen Rahmen vor. Danach dürfen Unternehmen Jugendliche unter 13 Jahren grundsätzlich nicht beschäftigen. Im Alter von 13 bis 14 Jahren dürfen Jugendliche mit Einwilligung der Eltern werktags zwischen 8 und 18 Uhr für maximal zwei Stunden arbeiten. 15- bis 17-Jährige dürfen maximal vier Wochen im Jahr, aber nicht länger als acht Stunden täglich und maximal 40 Stunden in der Woche arbeiten. Eine Ausnahme gibt es für Jugendliche über 16 Jahre, wenn sie in der Landwirtschaft jobben möchten. Während der Erntezeit dürfen sie bis zu neun Stunden täglich und bis zu 85 Stunden innerhalb von zwei Wochen arbeiten.

In nahezu allen Branchen können Jugendliche in den Ferien arbeiten. Klassische Jobs sind Küchenhilfe, Lagerarbeiter, Zeitungszusteller, Animateur oder Betreuer in einem Feriencamp. In der Landwirtschaft unterstützen sie Erntehelfer. Schwere körperliche oder gefährliche Arbeit sowie Akkordarbeit sind für Jugendliche allerdings tabu.



Das Interesse an einem Ferienjob sollte bei Unternehmen frühzeitig bekundet werden. Oft kommen auf wenige Plätze viele Bewerber. Angebote finden sich auch über die Jobbörse der Arbeitsagentur und auf Internetseiten, die sich auf Ferienjobs bzw. Gelegenheitsjobs spezialisiert haben.