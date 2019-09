Fehler im Steuerbescheid erkennen und beanstanden

Zunächst einmal gilt es, die Formalien zu überprüfen: Steuernummer, Name, Anschrift, Kontonummer – sind die Daten korrekt ? Dann geht es um Inhaltliches. Wurden etwa alle Kinder und Freibeträge berücksichtigt ? Wurden etwaige Vorauszahlungen einkalkuliert? Stimmen die von mir angegebenen Summen mit denen im Bescheid überein? Auch ein Abgleich mit der Lohsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber kann sinnvoll sein, um zu sehen, ob die einbehaltene Lohnsteuer korrekt berücksichtigt wurde. Marc Desens ist Rechtsprofessor an der Universität Leipzig. Er leitet den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Steuerrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht.

Es gibt mehrere Wege, um gegen Fehler im Steuerbescheid vorzugehen. Bei Formfehlern oder Rechtschreibfehlern reicht in der Praxis oft ein Anruf beim zuständigen Mitarbeiter des Finanzamtes. Formfehler zu korrigieren kann vor allem wichtig sein, wenn der Bescheid zur Vorlage bei anderen Behörden gebraucht wird. Für die Korrektur solcher Fehler gibt es keine Frist. Fällt bei der Überprüfung des Steuerbescheids auf, dass man selbst etwas vergessen oder einen Fehler gemacht hat, hat man einen Monat Zeit, um einen "Antrag auf Änderung" beim Finanzamt einzureichen. Hierzu reicht ein Schreiben per Post oder per E-Mail oder ein Telefonat, in dem man darlegt, welche Punkte man aus welchem Grund korrigieren möchte. Das Finanzamt prüft dann ausschließlich die angesprochenen Punkte und korrigiert diese gegebenenfalls. Eine andere Möglichkeit ist der "Einspruch" gegen den Steuerbescheid. Auch für diesen hat man einen Monat Zeit.