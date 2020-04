47-Euro-Schein: Falschgeld erkennen

Meist kommen die Blüten als 50-Euro-Scheinen daher. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es sich dabei um alte Scheine handelt. Weil sie nicht so gut gesichert sind, werden die besonders gern nachgemacht. Außerdem sind Verbraucher bei diesen Scheinen nicht besonders misstrauisch. Die neuen Fünfziger haben dagegen Sicherheitsmerkmale die bislang nur sehr schwer nachgemacht werden können.

Die Bundesbank rät von Geldprüfstiften ab. Sie würden die Geldscheine beschmutzen und außerdem keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Im Handel kann man sie für wenige Euro kaufen. Das Prinzip: Auf normalem Papier verursachen sie dunkle Streifen. Auf Banknoten reagieren die Stifte nicht. Der Grund: in herkömmlichem Papier ist Stärke enthalten. Darauf reagieren die Stifte. Echte Geldscheine dagegen enthalten keine Stärke.

Eine Pflicht Geldscheine auf ihre Echtheit zu prüfen, gibt es im deutschen Recht nicht. Problematisch ist, wenn jemandem klar sein musste, dass der Schein gefälscht ist. Wird beispielsweise mit einem Geldschein bezahlt der einen falschen Betrag aufweist, kann man schlecht behaupten es für einen echten Fünfziger gehalten zu haben. Der Unterschied in der Zahl hätte sicherlich auffallen müssen. Übrigens: Wer Falschgeld entdeckt kann selber entscheiden, was damit passieren soll. Man kann es selber vernichten oder in einen Bilderrahmen packen. Eine Pflicht das Geld bei der Polizei abzugeben, gibt es nicht. Nur wieder damit bezahlen darf man natürlich nicht.