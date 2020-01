Wie erkenne ich Fake-Bewertungen im Netz?

Fakes als Geschäft

Gute Bewertungen sind bares Geld wert. Für den Anbieter eines Produktes oder einer Leistung, weil er dadurch mehr verkauft. Aber auch für Firmen, die das Schreiben von Bewertungen als Dienstleistung anbieten. Erlaubt ist das bei uns in Deutschland normalerweise nicht. Jede bezahlte Produktbewertung und Werbung muss dem Kunden so auch kenntlich gemacht werden. Die Praxis sieht aber leider anders aus. Und auch, wenn Händler wie Amazon oder große Reiseportale wie HolidayCheck versuchen, sich abzusichern und unseriöse Rezensionen auszusieben, eine hundertprozentige Sicherheit für durchweg seriöse Bewertungen gibt es nirgends. Deshalb ist es wichtig, vor einem Kauf oder einer Buchung genau zu schauen, wie seriös die Bewertungen wirklich sind. Das gilt übrigens auch für negative Bewertungen, die oft dafür eingesetzt werden, unliebsame Mitbewerber zu verdrängen.

Daran sind Fakes zu erkennen

Wer die realen von den gefälschten Bewertungen unterscheiden will, sollte sich am besten in die Situation des Bewerters versetzten: Wie würde man selbst ein Produkt bewerten? Welche Worte würde man benutzen, was würde man mitteilen? Schnell fallen dann folgende Punkte bei einer fragwürdigen Bewertung auf:

Die Länge

Sehr ausführliche und in blumiger Sprache verfasste Bewertungen sollten einen stutzig werden lassen. Im Normallfall loben Menschen auch in schriftlicher Form eher kurz und bündig: "Tolles Hotel, sauberer Strand, uns hat´s gefallen", das ist glaubwürdiger als "Das Hotel hat all unsere Erwartungen deutlich übertroffen, angefangen vom bezaubernden Strand über das durchweg schmackhafte Essen bis hin zum stets freundlichen Servicepersonal." Wenn es also eher nach Marketing als nach normaler Sprache klingt, ist Vorsicht geboten.

Die Verteilung der Sterne

Gerade Hotelbewertungen, die durchweg positiv sind, sollten aufhorchen lassen. Nirgends ist alles immer tipp-top. Besonders auffällig sind Listen mit Rezensionen, in denen fast ausschließlich die volle Punkt- oder Sterneanzahl vergeben wurde und dann als vermeintlich realistischer Gegenpol ein oder zwei Bewertungen mit nur einem Stern auftauchen, weil der Zubringershuttle unpünktlich war. Der potenzielle Kunde soll hierbei denken: "Na, wenn's nur das ist - das Hotel an sich ist ja top“. Viel glaubwürdiger ist eine Durchmischung der Bewertungen.

Die Anzahl der Bewertungen

Alles, was erst kurz auf dem Markt ist und sehr schnell sehr viele Bewertungen erhält, sollte misstrauisch machen. Besonders gilt dass, wenn viele Bewertungen an ein und demselben Tag abgegeben werden, dann wieder kurz Pause ist und dann wieder ein großer Schwung kommt. Dahinter können gekaufte Bewertungen stecken.

Die Namen der Bewerter

Tatsächliche Kunden loggen sich entweder mit einem Kürzel wie Biene67 oder ihrem richtigen Namen ein. Bei ausgedacht klingenden Namen wie Karl Karber oder Sabine Sauber könnten Profis am Werk sein.

Gefälschte Profile

Im Verdachtsfall lohnt es sich, Profile von Bewertern genauer zu untersuchen: Was haben die sonst noch bewertet? Sind es immer die gleichen oder ähnliche Produkte? Wenn ja, könnten professionelle Schreiber dahinter stecken, die für Ihre Bewertung bezahlt werden. Wichtig ist auch, ob die Bewertung im eigenen Namen geschrieben wurde oder vom Onkel oder der Cousine die Rede ist, welche die Reise oder das Smartphone besonders toll fanden.

Vorsicht vor Testkäufern oder Produkt-Fanclubs

Die bekommen die Produkte oftmals umsonst von den Herstellern zur Verfügung gestellt und können sie behalten. Fraglich, ob diese Produktbewertungen dann auch ehrlich sind. Gleiches gilt vor allem für Produkttester bei Plattformen wie YouTube, die zum Kauf des Produktes gleich über einen speziellen Link animieren, die Tester verdienen meist an jedem über diesen Link verkauften Produkt bis zu zehn Prozent mit. Auch hier ist keine neutrale Bewertung zu erwarten.

Software und Verifizierungen können helfen

Speziell Rezensionen auf Amazon lassen sich auf Internetseiten wie reviewmeta.com oder fakespot.com auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüfen. Dazu kopiert man den Link des bewerteten Produktes auf die Seiten der Anbieter. Eine Software berechnet und stellt im Ergebnis dann dar, wie viele der Bewertungen höchstwahrscheinlich gefälscht sind und wie die Summe der Bewertung ohne diese Fakes aussehen würde, also die bereinigte und ungeschönte Wahrheit. Außerdem helfen Händler ihren Kunden, indem sie Bewertungen von verifizierten Käufern besonders hervorheben. Der Bewerter hat das Produkt also tatsächlich auch gekauft.

Spezialfall Hotelbewertung

Bildrechte: imago/Schöning Ein Produkt, das falsch bewertet wurde, kann im Ernstfall zurückgeschickt werden. Das schlechte Hotel bemerkt man meist erst vor Ort. Im Vorfeld eines Urlaubs ist es daher umso wichtiger, die Bewertungen auf Portalen wie HolidayCheck oder Tripadvisor zu prüfen. Dabei versuchen die Portale schon von sich aus, mit spezieller Software und Mitarbeitern, möglichst viele Bewertungen zu checken und Fakes auszusortieren. Das gelingt aber nicht in jedem Fall. Deshalb sollte der Urlauber auf jedem Portal immer eine gesunde Portion Misstrauen haben.

Grundsätzlich hilft es, eher den negativen Bewertungen Glauben zu schenken, am besten, wenn diese mit Bildern belegt sind. Positive, besonders ausschweifenden Bewertungen, könnten gefälscht sein. Wer macht sich schon die Mühe, nach dem Urlaub in allen Einzelheiten zu beschreiben, welches Buffet besonders köstlich war? Wenn möglich, sollte man sich die Bewertungen vom Hotel auf unterschiedlichen Seiten anzuschauen: Stimmen die positiven oder negativen Bewertungen überein? Gute Portale lassen sich außerdem über einen Buchungsnachweis von den Bewertern bestätigen, dass diese die Reise auch wirklich unternommen haben. Das wird in den Portalen dann speziell ausgewiesen. Solche Bewertungen sind sehr glaubhaft.

Um ein Hotel, seine Lage und eventuell auch die Ausstattung zu überprüfen, helfen Karten und Satellitenbilder aus dem Netz. Damit lässt sich leicht überprüfen, ob die Nähe zum Meer tatsächlich gegeben oder wie weit die nächste größere Stadt entfernt ist.

Bewertungen, denen man trauen kann