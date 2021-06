Fahrradanhänger für Kinder – so findest du den richtigen

Die Experten der Stiftung Warentest haben vor einiger Zeit Fahrradanhänger für Kinder untersucht . Bei den Einsitzern hat der Thule Chariot Cross 1 den Test gewonnen. Besonders gut hat dieser Anhänger übrigens in der Kategorie „Fahrverhalten“ abgeschnitten. Auch in der Sicherheitsprüfung und im Langzeittest konnte der Anhänger überzeugen. Bei den Zweisitzern war der Thule Chariot Cross 2 der Gewinner. Auch hier überzeugte die Haltbarkeit des Anhängers und das Fahrverhalten. Für die Anhänger muss man mehr als 700 Euro investieren. Allerdings werden die Anhänger oft gebraucht verkauft . Da kann man unter Umständen ein Schnäppchen machen.

Die Experten der Stiftung Warentest empfehlen zudem auf gute Bremsen zu achten. Das Problem: Kaum ein Anhänger bietet ein eigenes Bremssystem. Deshalb sollten die Bremsen am Fahrrad in einem Topzustand sein.

Stellst du bei einem ersten Test im Geschäft unangenehme Gerüche fest – lieber einen anderen Anhänger aussuchen. Gelegentlich haben die Tester der Stiftung Warentest Schadstoffe entdeckt, die für die Kindergesundheit gefährlich werden können. So enthält das Sichtfenster des Kidgoo1 und des Kidgoo 2 von Qeridoo das Flammschutzmittel TDCP – dieses ist in Spielzeug für Kinder unter drei Jahren verboten.

Freiheit: Anders als in einem Kindersitz haben die Kleinen in einem Anhänger Bewegungsfreiheit, sitzen komfortabel und sind obendrein durch Planen vor Wind und Wetter geschützt. Wächst das Kind, wird jedoch bequemes Sitzen - zumal mit Helm - allmählich schwieriger.

Flexibilität: Viele Kinderfahrradanhänger lassen sich mit ein paar Handgriffen umbauen und können so als Schiebebuggy benutzt werden. So kann man damit auch Skaten oder Joggen. Eltern sollten allerdings genau vorher überlegen, wofür sie die Anhänger tatsächlich nutzen wollen. Die Extras können schnell ins Geld gehen.

Belastungen: Da die Kinder in den Anhängern sehr niedrig sitzen, atmen sie permanent die Abgase von Autos ein. Zudem gefährden Chemikalien in den Anhängern selbst die Gesundheit von Kindern und Eltern: Das Labor vom ADAC und Stiftung Warentest entdeckte 2010 in vielen Sitzpolstern, Seitenstoffen, Gurten, aber auch in Sichtfenstern und Regenschutz bedenkliche Substanzen.