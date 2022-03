Fahrräder online kaufen – So passt es

In den Portalen der Händler finde ich Rechner, in denen ich zum Beispiel meine Schrittlänge eingebe und die Körpergröße. Dann wird mir der passende Rahmen empfohlen. Und ich kann meine Wünsche eingeben, ob ich ein Treckingrad will oder ein Citybike, ob Waldweg oder Asphalt, so dass ich am Ende mein gewünschtes Fahrrad finde.