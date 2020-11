Warum Affe, Schlange und Co. zu Hause eigentlich nichts zu suchen haben

Niemand meint es wirklich böse

Ein bisschen Zoo und Wildnis daheim, das klingt verlockend. Und so tummeln sich in deutsche Wohnungen wirklich alle erdenklichen Wildtiere. Von der harmlosen Kornnatter, über das Totenkopfäffchen bis hin zur hochgiftigen Klapperschlange. Erschreckend dabei: Du kannst ohne großen Aufwand fast jedes exotische Tier kaufen, auch gefährliche. Manche Schlangen aus privaten Zuchten werden dir bei Ebay für wenige Euro hinterhergeworfen. So gibt es immer wieder Trends, in denen exotische Tiere gefragt sind und dann Zeiten, wo viele Besitzer sie wieder loshaben wollen. Das Ergebnis beschreibt Biologe Patrick Boncourt vom Deutschen Tierschutzbund e. V. so:

Die Tierheime und Auffangstationen für Exoten sind aktuell hoffnungslos überfüllt. Die großen Einrichtungen ähneln mittlerweile fast schon Zoos. Und in nahezu jedem großen deutschen Fluss finden Sie Schmuckschildkröten, die von ihren Besitzern ausgesetzt wurden.

Was sind eigentlich Exoten

Bildrechte: MDR JUMP Als exotische Arten werden in der Regel Tiere angesehen, die bei uns nicht heimisch sind. Dazu gehören auch Arten, die vom Menschen nirgendwo wirklich als Haustiere gehalten werden. Exoten kommen in der Regel von sich aus mit unseren Umweltbedingungen nicht zurecht. Sie können nur mit einem großen technischen Aufwand artgerecht gehalten werden. Problem: schon daran scheitern viele Besitzer auf Dauer. Sie unterschätzen Geld und Zeit, die sie in ihre Tiere investieren müssen. Viel wichtiger: Die meisten exotischen Tiere bauen nie eine Beziehung oder gar Bindung zu ihrem Besitzer auf. Anders als ein Hund oder eine Katze haben Exoten in der Regel nichts von der Haltung im privaten Haushalt.

Die rechtliche Regelung ist chaotisch