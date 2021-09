Alternativen zu Plastikgeschirr

Es klingt ja schon schön, wenn man mit dem Kaffeebecher aus Bambus mit nur ein bisschen Kunststoff für einen grüneren Planeten sorgen kann. Leider sind in solchen Verpackungen aber nur ein paar Prozent Bambus und der Rest besteht aus Stoffen wie Melaminharz oder Polylactat, das die Pflanzenfasern zusammen klebt. Und das ist nicht mehr grün sondern gesundheitlich bedenklich. „Es ist tatsächlich so, dass Verbindungen aus Kunstsoffen wie Melamin und Bambus oder auch Mais nicht so stabil sind, als wenn Sie einen reinen Kunststoff verwenden“, so Lebensmittelexpertin Dr. Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale. Das Problem: Bei hohen Temperaturen, also einem heißen Kaffee zum Beispiel, können gesundheitlich kritische Mengen an Melamin und sogar Formaldehyd in die Lebensmittel übergehen. Bei entsprechenden Tests wurden laut Bundesinstitut für Risikobewertung Grenzwerte um das bis zu 120-fache überschritten. Auch deshalb sind genau solche Geschirrmixe in der EU nicht zugelassen.