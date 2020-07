Einspruch gegen Blitzerfotos einlegen

Das Blitzerfoto ist meistens der einzige Anhaltspunkt für die Identifizierung des Fahrers. Wenn das Bild unscharf ist, ist der Bußgeldbescheid zwar nicht ungültig, aber eine Anfechtung kann sich in dem Fall lohnen. Enthält der Bescheid gar kein Foto, muss wenigstens angeben sein, wo man das Bild einsehen kann. Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten haben eine normale dreimonatige Verjährungsfrist. Wird in diesem Zeitraum kein Bußgeldbescheid zugestellt, gilt die Ordnungswidrigkeit als verjährt. Ist diese Frist verstrichen und dann flattert der Bescheid ins Haus, kann man Einspruch erheben. Eine weitere Möglichkeit ist die Genauigkeit des Messgeräts infrage zu stellen.

Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit seinen Bußgeldbescheid im Netz prüfen zu lassen. Autofahrer geben auf der Internetseite geblitzt.de ihre Daten ein und laden den fotografierten oder eingescannten Bußgeldbescheid hoch. Dann prüfen die Anwälte der Seite das Schreiben. Alle entstandenen Kosten würden übernommen, heißt es auf der Internetseite. Über die Internetseite werden nur die Daten der Autofahrer aufgenommen und an Kanzleien mit Verkehrsrechtsexperten, u.a. in Leipzig weitergeleitet. Wer jedoch vor Gericht gegen Punkte oder Fahrverbote vorgehen will, muss dafür, wie gewohnt, mit Kosten rechnen.