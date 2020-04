Mit einer Blutspende Menschenleben retten

Mit einer Blutspende kann man bis zu drei schwerkranken und verletzten Menschen helfen. Blut ist ein wichtiger Stoff in unserem Körper. Es ist für den Transport von Nährstoffen, Sauerstoff und Abfallprodukten verantwortlich. Blut ist nur in sehr begrenztem Maße durch andere Stoffe zu ersetzen. Zwar kann man mittlerweile medizinisches Kunstblut herstellen. Das ist aber extrem teuer und nur in sehr geringen Mengen möglich. Besonders bei Krebs- und Herzerkrankungen und Operationen nach Unfällen kommen sie zum Einsatz.

Seit April bieten Blutspendedienste Terminreservierungen an. Das heißt, Spender können sich vorab online für eine bestimmte Zeit anmelden. So werden lange Wartezeiten verhindert und der Mindestabstand eingehalten. Auch in den Spendelokalen werden alle nötigen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und Mundschutzmasken. Von der Blutspende ausgeschlossen sind alle die eine Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad aufweisen. Rückkehrer aus dem Ausland sind mindestens 4 Wochen bis zur nächsten Blutspende gesperrt. Auch wer Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hat wird erstmal für 2 Wochen zurückgestellt. Wer selber an Covid 19 erkrankt ist muss nach Genesung auch noch mindestens 4 Wochen warten, bis er wieder spenden darf.