Rechte und Pflichten im Ehrenamt

Bei der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist es besonders wichtig, umfassend versichert zu sein. Zum einen kann man sich selbst verletzen oder aber es passiert ein Missgeschick und man richtet Schaden an, der bezahlt werden muss. Hier solltest du ganz genau nachfragen, denn nicht alle ehrenamtlichen Tätigkeiten sind automatisch gesetzlich versichert: Einige Ehrenamtliche sind über den Verein, bei dem sie tätig sind, versichert, andere über die Sammelversicherungen der Bundesländer, wiederum andere sind pflichtversichert über die Berufsgenossenschaft und manche haben möglicherweise gar keinen Versicherungsschutz. Am wichtigsten sind die Haftpflicht - und die Unfallversicherung . Auch eine private Berufsunfähigkeitsversicherung ist empfehlenswert.

In der Regel ist ein Ehrenamt Privatsache und sollte in der Freizeit stattfinden. Es gibt aber Ausnahmen: Wenn das Ehrenamt dem öffentlichen Interesse dient, muss dir dein Arbeitgeber für die Ausübung frei geben. Beispiele sind das Schöffenamt , oder auch Ehrenämter im Brand- und Katastrophenschutz . Kommt es zu einem Einsatz, oder auch zu Fort- und Weiterbildungen, bekommst du trotzdem weiter dein Einkommen. Den Arbeitsausfall für den Arbeitgeber übernehmen die Länder. Auch für ehrenamtlich Tätige im Bereich Kinder- und Jugendarbeit gibt es Sonderurlaube oder Freistellungen.

Es gibt zwar kein Recht auf ein Arbeitszeugnis, allerdings sollte jeder danach fragen. Es macht sich einfach gut in Bewerbungsunterlagen, wenn man soziales Engagement oder bestimmte praktische Fähigkeiten nachweisen kann. In dem Zeugnis sollte drinstehen, welche Aufgaben du übernommen und wie du sie erfüllt hast. Ob am Ende ein Zeugnis ausgehändigt wird, kann in einem Ehrenamtsvertrag vereinbart werden. Dort sollten auch Details zu Aufwandsentschädigung und Versicherungen festgehalten werden.