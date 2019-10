Wie schädlich sind E-Zigaretten?

In den letzten Monaten häufen sich die Negativ-Schlagzeilen zu E-Zigaretten. In den USA ist von Todesopfern die Rede und von Verboten. Derzeit ist ein regelrechter Kampf entbrannt - zwischen Industrie, Justiz und Behörden. In einigen Regionen sind bereits Verbote in Kraft, in Teilen der USA und in Indien zum Beispiel. Auch in Deutschland fordern Politiker verschiedener Parteien strengere Regeln und ein Werbeverbot für E-Zigaretten.