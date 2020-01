Berufswunsch eSport-Profi

Die Abkürzung eSport steht für "elektronischen Sport". Die Spieler treten allein oder im Team an Spielkonsolen oder am Computer gegeneinander an. Die Gewinner werden mit Punkten belohnt und können in Ligen oder Ranglisten aufsteigen. Die Bandbreite der Spiele ist riesig: Es gibt Wettbewerbe für Shooter wie Fortnite oder Counter-Strike, für eher strategiebetonte Videospiele wie League of Legends oder Dota 2 und für das an realen Sport angelehnte Fifa oder Rocket League. eSportler treten aber auch im eher langsamen Farming Simulator in Teams gegeneinander an. Alle Spiele verbindet laut eSport-Bund Deutschland: Sie stellen bestimmte Leistungsanforderungen an Motorik, Reaktionsgeschwindigkeit und Kenntnisse vom Spielablauf. Zudem müssen sie in Turnieren so spielbar sein, dass nicht der Zufall sondern die Fähigkeiten der Spieler über den Erfolg entscheiden.