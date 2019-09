Darauf solltest du beim E-Bike-Kauf achten

Richtige E-Bikes fahren, ohne dass der Fahrer in die Pedale tritt - einfach auf Knopfdruck. Die meisten Elektrofahrräder sind daher eigentlich Pedelecs . Das steht für Pedal Electric Cycle. Diese Pedelecs unterstützen den Fahrer nur dann, wenn er auch selber in die Pedale tritt, und bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde mit maximal 250 Watt. Nur dann gelten Elektrofahrräder auch noch als Fahrräder und müssen nicht zugelassen werden. Pedelecs 45 oder auch S-Pedelecs unterstützen den Fahrer mit 500 Watt und bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Dafür brauchst du, wie beim Moped, eine Betriebserlaubnis, eine Versicherung und den Moped-Führerschein.

Ein bundesweit einheitliches Förderprogram für den Kauf von Pedelecs gibt es nicht. Städte wie München, Regensburg und Tübingen haben die Sache selbst in die Hand genommen. Anwohner bekommen beim Kauf eines Pedelecs zwischen 500 und 1.000 Euro Zuschuss. Warum diese Beispiele nicht von mitteldeutschen Städten wie Leipzig, Magdeburg oder Dresden übernommen werden, erklärt Konrad Krause vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Dresden so:

Durch ihr hohes Eigengewicht von gut 25 Kilo kommen Pedelecs bei der Gesamtbelastung schnell an ihre Grenzen. Wenn du große Touren mit Gepäck planst, achtest du auf ein hohes zulässiges Gesamtgewicht und einen Akku mit großer Reichweite. Die lange Akkureichweite ist auch dann wichtig, wenn du das Pedelec regelmäßig nutzen möchtest, zum Beispiel für den Arbeitsweg. Einige Hersteller bieten für das gleiche Rad unterschiedlich starke Akkus an. Passe das an deine Bedürfnisse an. Wenn du beispielsweise regelmäßig 40 Kilometer fahren willst, nimm lieber einen Akku mit 100 Kilometern Reichweite. Den müsstest du dann nur aller zwei Tage laden. Das schont die Kapazität des Akkus. Suche dir einen guten Abstellplatz. Das Pedelec ist fürs tägliche Tragen in Wohnung oder Keller einfach zu schwer. Kaufe ein Pedelec nur, wenn du dich im Verkehr wirklich sicher fühlst. Durch die zusätzliche Energie bist du schnell unterwegs und musst das Rad sicher beherrschen. Mache immer unbedingt eine Probefahrt und kaufe ein Rad, das zu deinen Bedürfnissen passt.