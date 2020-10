Drachen steigen lassen - wie du Ärger und Ordnungsgelder vermeidest

Zur Größe, also der Oberfläche des Drachens, Art, Form und Farbe gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Dazu Marco Kopelmann, Fachabteilungsleiter für Fliegende Bauten beim TÜV Thüringen: "Da gilt, dass der Lenker den Drachen beherrschen sollte. Ist die Fläche zu groß und der Lenker zu leicht, kann er bei einem kräftigen Windstoß schon mal abheben. Das liegt in Ihrer Verantwortung." Aber: Die Länge der Drachenleine ist auf 100 Meter begrenzt. Und das ist auch die maximal erlaubte Flughöhe. Willst du höher hinaus, dann musst du bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde eine Höhenfreigabe beantragen. Außerdem darf die Schnur nicht ganz oder nicht teilweise aus Metall bestehen. Drachen gelten bei uns, wie erwähnt, als Luftfahrzeuge. Dafür hast du im Normalfall keine Versicherung. Deshalb warnt unser Experte: „Wenn Sie beim Drachen steigen lassen etwa Gebäude oder Autos beschädigen, müssen Sie als Drachenführer im Zweifel für den Schaden aufkommen.“ Ob Deine Haftpflicht hier einspringt solltest Du im Zweifel besser vorher erfragen. Wer höher als 30 Meter hinaus will, braucht eventuell eine Extrapolice.