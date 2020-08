Diese Hersteller produzieren die Eigenmarken von Lidl, Aldi und Co.

Viele Gerüchte ranken sich um die Eigenmarken in den Lebensmittelregalen. Fakt ist: Oft sind es bekannte Markenhersteller. Beispielsweise wird der Botta Butterkeks (Aldi Nord) von Bahlsen hergestellt. Oder: Die Globus Champignons kommen aus dem Werk von Bonduelle, das ja! (Rewe) Roggenvollkornbot wird bei Harry Brot gefertigt und der Vitakrone Thunfischsalat (Lidl) wird von Homann hergestellt. Die Website wer-zu-wem.de bietet eine ausführliche Liste mit Kunden nachprüfen können, welche Firma hinter der Eigenmarke steckt.

Die Eigenmarken sind in der Regel um ein Vielfaches günstiger als die Herstellermarken. Der Preisunterscheid liegt zum einen daran, dass bei den No-Name-Produkten auf Werbung und Marketing verzichtet wird und dass sie schneller verkauft und zu besonders attraktiven Konditionen hergestellt werden können. War vor einigen Jahren noch der günstige Preis dafür ausschlaggebend, dass sich Käufer für die Lebensmittel unbekannter Hersteller entschieden, ist es heute oftmals die Qualität. Denn die günstigen Eigenmarken der Discounter sind mindestens so gut wie die bekannter Markenhersteller, wie Verbrauchertests regelmäßig ergeben. Dass die Qualität der Eigenmarken der von teuren Markenprodukten kaum nachsteht, liegt vor allem an den besonders scharfen Kontrollen, die Händler für ihre Eigenmarken vorschreiben.