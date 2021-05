Die wichtigsten Grundimpfungen für Hunde und Katzen

Neugeborene Hunde und Katzen haben noch für ein paar Wochen einen Restschutz durch das Immunsystem ihrer Mutter, ähnlich wie bei uns Menschen. "Dieser Schutz verliert sich aber nach und nach und dann müssen die Tiere in der achten Woche grundimmunisiert werden. In der zwölften und sechzehnten Woche sollten Sie das wiederholen, weil Sie nicht genau wissen, wann der natürliche Immunschutz weg ist." Die meisten Impfungen müssen dann jährlich oder aller drei Jahre aufgefrischt werden. Erwachsene Tiere, die noch nie geimpft wurden, müssen nicht öfter grundimmunisiert werden. Hier reichen in der Regel einmalige Impfungen und dann die Wiederholungen.

Bei einer Impfung wird dein Tier mit abgeschwächten oder getöteten Erregern konfrontiert. Seim Immunsystem muss dagegen Antikörper bilden. Das kostet Kraft, manchmal sind leichte Nebenwirkungen möglich. "Deshalb muss Ihr Tier wirklich gesund sein, wenn Sie zur Impfung gehen. Hat Ihre Katze schon einen Katzenschnupfen, müssen wir den erstmal mit Antibiotika behandeln und erst wenn das Tier dann einige Zeit fieberfrei und fit ist, können wir impfen", so unsere Expertin Dr. Grit Kopke. Gerade bei sehr jungen Tieren würden Krankheit plus Impfung sonst eine zu große Belastung darstellen.

Tierärzte verdienen mit Impfungen Geld, völlig klar. "Ein guter Arzt wird aber immer in erster Linie schauen, was Ihr Tier wirklich braucht und ob es ihm aktuell gut genug für eine Impfung geht", so unsere Tierärztin. Das heißt: Vor einer Impfung sollte der Arzt dein Tier auf seinen Zustand untersuchen, Fieber messen, auf Flöhe und andere Parasiten achten. Und auch wenn der Impftermin steht, lässt ein guter Tierarzt das Impfen sein, sollte es deinem Tier nicht gut gehen. Empfiehlt er dir viele Non-Core-Impfungen, obwohl die in deiner Situation und bei deinem Tier nicht angezeigt sind, such dir einen anderen Doc. Sprüche wie: "Vor Tollwut, Zecken und Katzenkrebs sollten Sie auf jeden Fall impfen lassen!" zeigen auch, dass da nur Geld verdient werden soll.