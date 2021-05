Wanderschuhe: Mit diesen Tipps findest du die richtigen!

Wer viel und lange wandert, der weiß, die Füße können manchmal ganz schön qualmen. Deshalb ist das richtige Fußklima auch wichtig für große Touren. Wasserdichte Schuhe sind oft mit einer atmungsaktiven Membran ausgestattet. So bleiben Füße selbst bei stundenlangen Regentouren trocken. Allerdings haben Schuhe mit Membranen auch Nachteile: An warmen oder heißen Tagen schwitzt man deutlich mehr, als in einem membranfreien Schuh, da dann die Atmungsaktivität der Membran an ihre Leistungsgrenze kommt. Wer auf angenehmes Fußklima nicht verzichten möchte, aber dennoch so gut wie wasserdicht unterwegs sein will, kann alternativ auf einen Volllederstiefel ohne Membran ausweichen. Richtig gepflegt und gründlich mit Wachs imprägniert, halten sie problemlos einige Stunden im Regen trocken und bewältigen auch kurze Bachquerungen. Allerdings sind Volllederschuhe meist etwas schwerer am Fuß.