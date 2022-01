Diäten für Haustiere: So werden unsere Lieblinge wieder schlank und fit

Für Hunde gilt: Raus an die frische Luft. Und das so oft, wie möglich. Nutze die Gassirunde zum Spazieren gehen und entdecken. Nimm Spielzeug mit. Nicht nur schnell um die Ecke gehen, sondern immer mal neue Routen entdecken. Das macht dem Hund Laune auf Draußen. In Abstimmung mit dem Arzt kannst du auch eine der vielen Hundesportarten ausprobieren. Die gibt es in unterschiedlichster Form und Aufwand. Unser Tierarzt warnt aber: "Zuviel Bewegung kann für einen fettleibigen Hund gefährlich sein, deshalb sollte man anfänglich nie übertreiben. Bitte nicht „Vollgas-Bewegungsprogramme“, wie die immer gleichen und für Hunde gar nicht so motivierenden Apportierspiele oder das Laufen am Fahrrad - dies kann unter Umständen auch zum plötzlichen Herz-Kreislauf-Versagen und schlimmstenfalls zum Tode führen! Wenn erst Gewichtsverlust eintritt, wird der Hund viel lebhafter, wird auch sein Bewegungsablauf kräftiger, so dass sich der Gewichtsverlust beschleunigt." Besser sind also langsame Spaziergänge, die allmählich und von Tag zu Tag länger und abwechslungsreicher werden können.