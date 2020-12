Das ist neu im Jahr 2021

Im neuen Jahr ändert sich so einiges für Verbraucher . Unter anderem gibt es mehr Kindergeld, auch viele ältere Menschen mit kleiner Rente bekommen einen Zuschlag. Die meisten von uns müssen keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Dafür werden durch Maßnahmen zum Klimaschutz Sprit und KfZ-Steuer beispielsweise für neue SUVs teurer. Diese und weitere Änderungen hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Neuerungen 2021 im Überblick:

Wer in der Corona-Krise von zuhause arbeitet, bekommt einen Steuerbonus . Pro Homeoffice-Tag kann man 5 Euro geltend machen, maximal aber 600 Euro im Jahr. Die Pauschale zählt zu den Werbungskosten. Daher profitieren nur diejenigen Steuerzahler davon, die über die ohnehin geltende Werbekostenpauschale von 1000 Euro kommen.

Das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock (Upskirting) oder in den Ausschnitt kann ab dem neuen Jahr mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Gleiches gilt für die Weiterverbreitung solcher Aufnahmen.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar von derzeit 9,35 Euro pro Stunde auf 9,50 Euro. Danach erhöht er sich jeweils im Sechs-Monats-Rhythmus auf 9,60 Euro, auf 9,82 Euro und schließlich am 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro.

Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab 2021 einen nationalen CO2-Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zum Start 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben . Laut Bundesregierung steigt dadurch der Literpreis bei Benzin um 7 Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Damit Menschen mit geringen Einkommen durch den CO2-Preis nicht belastet werden, gibt es ab Januar einen Zuschlag beim Wohngeld. Damit werden die zu erwartenden Mehrkosten beim Heizen ausgeglichen.

Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch steigt die Kfz-Steuer. Das soll Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind allerdings nicht betroffen. Einer Studie zufolge wird es pro Jahr im Schnitt um 15,80 Euro teurer. Zudem ändert sich bei etwa jedem 4. Autofahrer die Einstufung in die Typklasse. Je nach Modell kann dadurch die KfZ-Versicherung teurer oder billiger werden.

Ab 3. Juli 2021 ist es in der ganzen EU eine Ordnungswidrigkeit, bestimmte Artikel aus Einwegplastik zu verkaufen - nämlich Besteck und Teller, Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftballon-Halter, Rührstäbchen etwa für den Kaffee sowie Styroporbecher und -behälter für Essen zum Mitnehmen. Der Abverkauf von bereits bestehenden Lagerbeständen soll aber zulässig bleiben, um eine Vernichtung ungebrauchter Einwegprodukte zu vermeiden.

Menschen mit Behinderungen können bei der Steuererklärung ab 2021 höhere Pauschbeträge geltend machen. Durch diese Pauschalen kann man es sich in vielen Fällen sparen, etwa Fahrtkosten aufwendig einzeln nachzuweisen. Konkret gilt etwa bei einem Grad der Behinderung von 50 künftig eine Pauschale von 1140 Euro, bei einem Grad von 100 sind es 2840 Euro.

Ab 1. Januar sollen allen Versicherten elektronische Patientenakten zur freiwilligen Nutzung angeboten werden. Sie sollen beispielsweise Befunde, Röntgenbilder und Medikamentenpläne speichern können. Patienten können festlegen, welche Daten hineinkommen und welcher Arzt sie sehen darf. Das Verfahren wird zunächst getestet und soll Mitte des Jahres flächendeckend möglich sein. Ebenfalls ab Mitte 2021 beginnt die Einführungsphase der elektronischen Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (E-Rezept). Ärzte können dann ihren Patienten Rezepte digital bereitstellen. Mit Hilfe eines QR-Codes kann das Rezept per App oder per Ausdruck in der Apotheke eingelöst werden.