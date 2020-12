Corona-Regeln: Das ist Silvester in Mitteldeutschland erlaubt

Zu den Weihnachtsfeiertagen galten in Mitteldeutschland Lockerungen der strengen Corona-Regeln. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wurden aufgehoben oder waren weniger streng. Unterdessen befürchtet Sachsens Ministerpräsident Kretschmer eine dritte Corona-Infektionswelle nach Weihnachten und Silvester. "Vor uns liegen die zehn härtesten Wochen der Pandemie", sagte er vor Weihnachten in einer Online-Pressekonferenz. Eine dritte Welle könnte in der Zeit vom 10. bis 15. Januar anrollen.

Wie groß die Welle wird und welchen Schaden sie anrichtet, haben die Menschen in Sachsen und in Deutschland selbst in der Hand. Ministerpräsident Michael Kretschmer

Trotzdem gibt es auch für den Jahreswechsel im Freistaat Lockerungen bei den strengen Corona-Regeln.

Diese Corona-Regeln gelten Silvester

Am Silvesterabend gilt in Sachsen nicht die Ausgangssperre (zwischen 22 und 6 Uhr darf ansonsten derzeit nur mit triftigem Grund die Wohnung verlassen werden). Allerdings gilt weiterhin das bundesweite An- und Versammlungsverbot. Wichtig: Alkohol darf in der Öffentlichkeit weder verkauft noch konsumiert werden. In Sachen Kontaktbeschränkungen dürfen sich im Freistaat grundsätzlich nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen (Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit).

In Sachsen-Anhalt gelten ebenfalls Kontaktbeschränkungen (maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit). Außerdem sind öffentliche Feuerwerke verboten. Feiern in der Öffentlichkeit sind untersagt. Heißt: Feiern in Gruppen auf öffentlichen Straßen oder Plätzen sind untersagt. Alkohol darf weder verkauft werden, noch in der Öffentlichkeit getrunken werden. Außerdem sind Versammlungen am 31.12. von 20 bis 8 Uhr verboten.

Auch in Thüringen gelten am Silvesterabend strenge Kontaktbeschränkungen. Private Feiern sind im eigenen Haushalt und mit einem weiteren Haushalt zulässig. Maximal dürfen dabei fünf Erwachsene anwesend sein, Kinder unter 14 Jahren zählen bei der Berechnung nicht mit. Wer trotz Verbot eine Silvesterparty ausrichtet, muss sich auf ein Bußgeld zwischen 1.000 und 3.000 Euro einstellen. Auch im Freistaat gilt ein Alkoholverkaufsverbot. Ebenso ist es verboten, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Die Ausgangssperre wird für den Silvesterabend gelockert. Ab 3 Uhr am 01.01. gilt sie wieder.

Diese Regeln gelten für Silvesterfeuerwerk

Wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind die Regelungen zum privaten Silvesterfeuerwerk in Sachsens Städten nicht einheitlich geregelt. So hat Dresden am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der ein „Böllerverbot“ für das gesamte Stadtgebiet gilt. Demzufolge wird zu Silvester und am Neujahrstag das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art untersagt. Auch Chemnitz hat ein "Böllerverbot" für Donnerstag und Freitag erlassen.

Die aktuelle sächsische Corona-Schutz-Verordnung verbietet nur den Feuerwerksverkauf. Es wird darin lediglich „dringend davon abgeraten“, bereits vorhandenes Feuerwerk abzubrennen. Die zuständigen kommunalen Behörden könnten aber für viel besuchte öffentliche Plätze ein Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern anordnen, heißt es.

So ist auf vier Straßen und der Altstadtbrücke in Görlitz zu Silvester von 22 Uhr an bis zum Neujahrstag 2 Uhr das Abbrennen von Pyrotechnik verboten. Es drohen Geldstrafen.

In Zwickau ist keine Böllerverbotszone geplant. Dagegen läuft es in Leipzig auf ein Feuerwerksverbot per Allgemeinverfügung hinaus. Die Details sollen zügig bekanntgegeben werden.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt können Städte und Gemeinden Zonen festlegen, in denen das Abbrennen von Feuerwerk am Silvesterabend verboten ist. Wer dagegen verstößt, muss in Thüringen mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro rechnen.