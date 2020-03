In Zeiten von Corona mit Oma und Opa in Kontakt bleiben

Unsere Großeltern zählen zu den vom Corona-Virus besonders gefährdeten Gruppen. Noch ernster wird es, wenn zum hohen Alter eine Vorerkrankung kommt. Immunsysteme älterer Menschen haben viel länger und schwerer gegen Viren und Krankheiten allgemein zu kämpfen. Darum müssen sich Menschen ab dem 60. Lebensjahr besonders streng an die Regeln des Social Distancing halten. Ausnahmen, auch wenn sie noch so lieb gemeint sind, gefährden tatsächlich das Leben unserer Großeltern.

Ruf doch mal an - das ist natürlich die einfachste Variante. Am besten täglich und wenn es geht, mit vielen Familienmitgliedern. So haben Oma oder/und Opa das Gefühl, da sind viele andere, die sich für mich interessieren.

Wir Menschen benutzen viele Sinne, die Haptik, also etwas anzufassen, gehört ganz elementar dazu. Die Enkel können etwas malen, die Großen etwas scheiben und dann bekommen Oma und Opa einen Brief. Wichtig:

Du brauchst keine Angst vor Viren auf dem Briefpapier zu haben. Die überleben dort nämlich nicht lange. Außerdem sollte man auch mit gewaschenen Händen schreiben und malen. Oma und Opa können den Brief zur Sicherheit noch einen Tag liegen lassen. Das erwähnte Fernschach geht übrigens auch per Post, dauert nur ein wenig länger.

Riechen und Fühlen sind genau so wichtig. Deshalb spricht nichts gegen ein paar gebackene Kekse oder ein Knetmännchen vom Enkel. Am besten lässt du ein Päckchen vor dem Verschicken ein zwei Tage liegen.

So können sich die Großeltern gebraucht fühlen. Das aktiviert auch ganz praktisch Körper, Geist und das Immunsystem. Frage nach, was die Großeltern erlebt haben, was sie am nächsten Tag vorhaben, wie weit sie mit den Socken sind. So kommt ein gewisser positiver Stress auf. Auch das Aufschreiben der Lebensgeschichte kann so eine Aufgabe sein.