So gelingen witzige und schöne Tierfotos- und Videos

Katzen gehen immer! So ungefähr könnte man die Wirkung von Cat-Content beschreiben. Warum das so ist, klären wir jetzt und du bekommst noch 10 konkrete Tipps für witzige und gelungene Tieraufnahmen.

Darum funktioniert das mit dem Tier

Theater- und Filmleute kennen schon lange die Regel, dass kleine Kinder und Tiere allen anderen die Schau stehlen. Das sogenannte Kindchenschema weckt in jedem Menschen Brut- und Beschützerinstinkte. Besonders Frauen können sich den großen Knopfaugen und niedlichen Pfötchen von Hund und Katze nicht entziehen. "Wir haben ganz klar einen babyähnlichen Bezug zu Tieren, versuchen in die Fotos oft etwas Menschliches rein zu interpretieren. Das gilt vor allem für Hunde und Katzen, aber auch für kleine Nager und alle Haustiere, die sehr nah an uns dran sind", weiß Tierfotografin Mareike Konrad aus Leipzig. Hinzu kommt nach ihrer Meinung noch der Spaßfaktor: "Im Unterschied zum Menschen gilt ja bei Tieren, je komischer und doofer die gucken, umso lustiger finden wir das." Und deswegen spielt der Cat-Content auch im Social-Media- und sogar im Marketingbereich eine große Rolle. Produkte lassen sich besser verkaufen, Klicks generieren.

Kann jeder gute Fotos? Klar

Es ist eben nur die Frage, was du unter einem guten Foto verstehst. Für viele ist das der spontane Schnappschuss. Den bekommst du selber hin. Andere wollen das eine Bild, in dem ihr Liebling wirklich optimal zu Geltung kommt. Dafür braucht es oft Geduld, den richtigen Ort, das richtige Licht usw. Und das bekommt der Profi am Ende immer besser hin.