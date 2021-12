Verdacht auf Burn-out – So findest du Rat und Hilfe

Der Begriff Burn-out (englisch: ausbrennen) wurde erstmals in den 1970er Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Herbert Freudenberger erwähnt. Burn-out-Patienten fühlen sich beruflich wie privat dauerhaft gestresst, leiden oft an Erschöpfung, Schlafstörungen und Depression, erklärt Dr. Ursula Marschall, leitende Medizinerin der Barmer Ersatzkasse:

Burn-out ist keine medizinische Diagnose. Die Symptome überschneiden sich häufig mit den Beschwerden einer Depression. Und die Leiden können individuell verschieden sein. Oft ist die Ursache im Beruf zu finden, aber gerade jetzt in der Corona-Zeit erleben auch immer mehr Menschen eine seelische Krise , die weniger mit dem Job, sondern eher mit der Pandemie in Zusammenhang steht. Beim Burn-out werden oft folgende Symptome erlebt:

„Zum einen bei den Patienten, die sagen: nicht jeder Rückenschmerz ist ein organisches Problem. Ich muss auch mal auf meine Seele gucken – nur als ein Beispiel. Die Arbeitgeber müssen rechtzeitig schauen: wo sehen sie Veränderungen bei ihren Arbeitnehmern und auch mal ansprechen, Aber auch für alle Freunde und die Familie. Hinweise nach dem Motto: Stell dich nicht so an oder: du musst, du sollst – sind nicht hilfreich. Ansprechpartner sind hier Hausärzte, die im ersten Schritt erst mal für das Einsortieren der verschiedensten Symptome sorgen können.“

Man sollte also zuerst zum Hausarzt gehen. Der klärt, ob andere körperliche Ursachen in Frage kommen. Für ständige Müdigkeit könnte zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion verantwortlich sein. Gibt es keine organischen Gründe, kann eine entsprechende Diagnose gestellt werden.

Burn-out kann man mit vielen unterschiedlichen Mitteln behandeln. Dazu gehören Entspannungstechniken, man kann eine Psychotherapie machen in Einzelbehandlung oder in Gruppen, sagt Medizinerin Ursula Marschall. Die Behandlung kann dauern. Mit ein paar Tagen Urlaub ist das Thema nicht erledigt, so die Expertin:

„In den ernsten Fällen, dann wenn es schon wirklich ein schwererer Fall ist, dann braucht man einfach seine Zeit, um sich zu erholen. Was die meisten sagen: ich muss jetzt nur mal in den Urlaub und dann geht´s mir besser, ist gerade für Patienten, die betroffen sind, die in so einem seelischen Tief sind, gerade nicht das, wo sich die Patienten gut erholen.“