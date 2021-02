Die Anbieter-Broker-Apps ziehen vor allem Nutzer an, weil sie für den Handel mit Wertpapieren entweder gar keine Gebühren oder nur den einen symbolischen Euro verlangen. Auch das Wertpapierdepot kostet meist gar nichts. Das ist bei klassischen Banken und Sparkassen anders. Dort kann der Kauf von Aktien oder Rohstoffen schnell zwischen zehn und fünfzig Euro kosten. Für das Depot werden zudem meist monatliche Gebühren von ein paar Euro fällig. Dazu kommt oft noch eine Gebühr, die sich nach dem Wert der Wertpapiere im Depot richtet. Damit sind die Broker-Apps eine einfache und vergleichsweise kostengünstige Alternative zum Wertpapierhandel über Banken. Anders als es die Werbung für die Apps manchmal andeutet, kann man aber nicht mal schnell die paar Euro in Aktien investieren, die man gerade über hat.

Man muss wissen, dass bei etlichen dieser Anbieter die Mindestanlagesumme bei 500 Euro liegt. Also man kann jetzt zum Beispiel keine Aktie für 35 Euro kaufen. Man muss dann so viele Aktien kaufen, dass man über den Mindestbetrag von 500 Euro kommt.

Damit ist das Wertpapierdepot von Kunden auch geschützt, wenn ein Anbieter Insolvenz anmelden muss, so Stiftung Warentest. Baader Bank und Sutor Bank sind nicht ganz so bekannte deutsche Banken. Bei anderen Broker-Apps auf dem Markt wie eToro, Plus500 oder auch Trading 212 dagegen arbeiten die Anbieter mit Banken aus Großbritannien oder Zypern zusammen.

Schnell mal zwischendurch das Handy in die Hand nehmen, mit etwas Wischen und Drücken Aktien und andere Finanzprodukte kaufen und verkaufen: Damit fühlt sich Börsenhandel wie ein Smartphone-Spiel an. Der Einsatz ist allerdings das eigene Ersparte. Das kann ganz schnell weg sein, wie dieses aktuelle Interview der Zeitschrift Wirtschaftswoche mit einem Nutzer der Broker-Apps zeigt. Bei Aktien kann es in kurzer Zeit zu starken Preisschwankungen kommen. Eine Nachricht über massive Probleme bei einem Autohersteller und schon kann dessen Aktie "in den Keller rauschen". Roland Aulitzky sagt:

Wer da auf den schnellen Gewinn aus ist, setzt sich wie beim Glücksspiel den ganzen Unwägbarkeiten aus. Das kann hochriskant sein, bis zum Totalverlust. Und es gibt sogar Extremfälle, wo man möglicherweise sogar Geld nachschießen muss. Weil man in Finanzprodukte investiert hat, die man nicht durchschaut hat. Das ist etwas, was wir nicht empfehlen.

Stiftung Warentest und Verbraucherschützer raten, langfristig und mit einem breit gestreuten Risiko in Aktienmärkte zu investieren. Das sei auf lange Sicht auch tatsächlich lukrativer, als das Geld auf einem Konto mit hohen Gebühren und extrem niedrigen Zinsen liegen zu lassen. Eine solche langfristige Anlagemöglichkeit mit vergleichsweise niedrigem Risiko sind Indexfonds, die oft auch als ETFs bezeichnet werden (kurz für Exchange Traded Funds). Das ist vereinfacht gesagt ein Bündel oder ein Korb von Aktien von hunderten oder tausenden Unternehmen. Anteile an diesem großen Aktienbündel kann jeder kaufen. Das unabhängige Verbrauchermagazin Finanztip hat es 2019 ausgerechnet: Wer etwa in den letzten 15 Jahren in den ETF MSCI World (1.600 Aktien aus aller Welt) 50.000 Euro investierte, hat daraus 155.000 Euro gemacht. Trotz der weltweiten Finanzkrise 2008. In ETFs kann man auch über die Broker-Apps investieren. Das klappt auch mit sehr kleinen Beträgen pro Monat, sagt Roland Aulitzky.