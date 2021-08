Bootsführerschein machen für den Urlaub oder Ausflüge: So klappt’s

Wer sich also für das Bootfahren auf einem bestimmten See oder Fluss in der Nähe interessiert, sollte sich vorher die Vorschriften dafür genauer ansehen. Wichtig sind auch die Unterscheidungen beim Sportbootführerschein: Es gibt einen „SBF Binnen“ und einen „SBF See“, etwa fürs Segeln auf der Ostsee. Zusätzlich wird zwischen einem „Sportführerschein Binnen Motor“ und einem „Sportbootführerschein Binnen Segel“ unterschieden.

Wer in Masuren in Polen, auf den Seen in Italien oder vor der Küste von Kroatien mit dem Boot fahren will, kann das mit dem (passenden) deutschen Bootsführerschein machen. Also beispielsweise mit dem „SBF See“ für Kroatien.