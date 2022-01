Blitzer-Apps: Rechtliche Grauzone?

Fest installierte Blitzer lassen sich bei Blitzer-Apps und Navi-Apps mit Zusatzfunktion gut in der Datenbank speichern. Die werden also sehr zuverlässig angezeigt. Neue fest installierte Blitzer müssen erst aufgenommen werden. Sie sind davor nicht sicher. Mobile Blitzer werden durch die Nutzer der Apps gemeldet. In der Summe scheint das relativ zuverlässig, allerdings braucht es dazu auch viele Nutzer. Ein mobiler Blitzer auf einer selten befahrenen Landstraße wird erst entsprechend später gemeldet. Wichtig für zuverlässige Daten ist neben vielen Nutzern auch eine stabile Internetverbindung. Spaßmeldungen sind selten, da bei allen Systemen ein mobiler Blitzer erst nach mehrmaliger Meldung durch verschiedenen Nutzer in der App auftaucht.

Kreuzen sich Straßen oder Bücken, kann es passieren, dass der Blitzer falsch angezeigt wird. 100 prozentig sicher sind also die Meldungen nicht. Die Benutzung der Apps oder Radarwarner stellt also keinen Freibrief für bedenkenloses Schnellfahren aus.

Jetzt kommen wir zum großen Haken: Die Benutzung von Blitzer Apps oder/und Radarwarngeräten während der Fahrt im Auto durch den Fahrer ist in Deutschland verboten . Das regelt ganz klar der Paragraph 23 (Abs.1c) der Straßenverkehrsordnung. Wirst du erwischt, drohen 75 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Außerdem kann die Polizei verlangen, dass du die Blitzer-App deinstallierst und ein eingebautes Radarwarngerät sogar beschlagnahmen.

Die Behörden im Ausland reagieren mitunter sehr drastisch, wenn sie dich erwischen. In einigen Ländern drohen hohe Geldstrafen, teils im vierstelligen Bereich und sogar Haftstrafen. In der EU ist allein in Rumänien die Benutzung von Blitzer-Apps oder Radarwarnern erlaubt. In Ungarn und der Schweiz wird dir ein fest verbauter Radarwarner weggenommen, auch wenn du ihn gar nicht benutzt. Bau das Teil also vorm Urlaub besser aus. Auch z.B. in Schweden, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen und Tschechien gilt ein Mitführverbot von Radarwarngeräten.