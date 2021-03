Die Tücken der Billig-Shops aus China

Sie werben mit unschlagbar günstigen Preisen für Elektronik, Kleidung und viele, viele andere Sachen. Kopfhörer für einen Euro, Smartwatches für unter zwanzig . Preise, die deutlich unter den deutschen Einzelhandelspreisen liegen. AliExpress, Joom und Banggood sind Online-Plattformen, die Produkte von Verkäufern aus Fernost vermitteln. Kaum ein Schnäppchenjäger kommt daran vorbei. Doch Vorsicht: Online-Bestellungen in China haben ihre Tücken und am Ende können die günstigen Angebote Käufer teuer zu stehen kommen.

Viele Plattformen, die mit Angeboten zu Schnäppchenpreisen werben, sind keine klassischen Onlineshops. Sie verkaufen nicht selbst, sondern vermitteln lediglich, ähnlich Amazon-Marketplace oder Ebay. Die Verkäufer sitzen dabei meist in China oder anderswo in Fernost. Für Käufer ist der genaue Name des Verkäufers und damit auch des Vertragspartners nicht immer transparent. Das erschwert Rückfragen zum Produkt oder zur Vertragsabwicklung. Deshalb ist es wichtig, vor der Bestellung die Kontaktdaten und das Impressum des Shopinhabers zu checken und die Lieferzeiten zu überprüfen.