So findest du einen perfekt sitzenden BH

Was viele nicht wissen: Die Körbchengröße muss man immer ins Verhältnis zum Rückenumfang setzen. Ein und dieselbe Brustform kann also bei unterschiedlicher Konfektionsgröße eine andere Cup-Größe ergeben.

Ein Beispiel: 70E heißt: Ein ganz schmaler Rückenumfang und entspricht in etwa der Konfektionsgröße 36. Hat man die gleiche Brustform, aber man trägt eher eine 38, sollte man besser auf eine 75D zurückgreifen und bei einer 40er Konfektion, trägt man besser eine 80C und so weiter. Also zusammengefasst heißt das, eine 85 A kann das gleiche sein, wie eine 70 E. Deshalb ist es ganz wichtig, seinen Rückenumfang zu kennen.