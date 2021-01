So bekommst du bei einer falschen Überweisung dein Geld auf jeden Fall zurück

Also: Erst Geld und Bon überprüfen, dann einpacken! Übrigens: Gerade kleine Shops händigen nicht immer einen Kassenbon aus . Darauf bestehen kann man trotzdem, denn: Erstens kann man so überprüfen, ob man tatsächlich richtig abkassiert wurde und zweitens lassen sich bei größeren Anschaffungen Reklamations- und Garantieansprüche besser nachweisen und durchsetzen.

Seit dem Jahr 2009 haben Kunden bei Geldgeschäften mehr Verantwortung. Zuvor mussten Banken und Kreditinstitute bei Überweisungen Kontonummern und Namen der Kontoinhaber auf Übereinstimmung prüfen. Lief was verkehrt, musste die Bank den Vorgang stoppen und den Überweisenden informieren. Seit der Vereinheitlichung von inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen, also der Angabe von BIC und IBAN (Bank Identifier Code und International Bank Account Number) überprüft die Bank die Übereinstimmung nicht mehr. Die Verantwortung wurde auf die Kunden übertragen. Man hat damit auch keinen Anspruch mehr auf automatische Rückerstattung von fehlgeleiteten Beträgen. Dabei gelten für alle Geldgeschäfte die Grundsätze: Hausbank so schnell wie möglich kontaktieren und über den Fehler informieren. Wenn die Bank behilflich ist, könnten aber Extragebühren anfallen.

Egal, ob per Papierüberweisung, am Bankterminal oder beim Onlinebanking, der IBAN-Code deckt einen Zahlendreher bei der Kontonummer relativ sicher auf. Dagegen ist man fast automatisch geschützt. Allerdings warnen Verbraucherschützer dass auch bei der Überweisung mit IBAN ganz dumme Fehler passieren können. Deshalb sollte man vor Abschluss der Überweisung alles noch mal ganz genau überprüfen. Hat man nämlich versehentlich Geld an eine fremde Person oder einen zu hohen Betrag überwiesen, dann ist der Vorgang in der Regel nur noch wenige Stunden von der Hausbank korrigierbar. Gerade bei Sofort- oder Blitzüberweisungen ist das Geld ganz schnell auf die Empfängerbank übertragen. Kann die Hausbank den Vorgang noch rückgängig machen, kommt man im Normalfall ohne Extragebühren davon. Ist das Geld schon bei einer anderen Bank, muss die eigene Bank eine Rücküberweisung anfragen. Gelingt das, können Gebühren zwischen zehn und zwanzig Euro erhoben werden. Ist das Geld schon einem Konto gutgeschrieben, kann man bei der Empfängerbank die Herausgabe der Daten des Kontoinhabers beantragen und ihn bitten, das Geld zurückzuzahlen. Weigert sich dieser, kann man zivilrechtlich gegen ihn vorgehen.