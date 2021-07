Die richtige Bettwäsche für den Sommer

Fühlt sich der Stoff der Bettwäsche auf dem Körper sehr glatt an, ist dieser aus Sicht von Jörg Heber gut für Nächte mit hohen Temperaturen geeignet. Jörg Heber betreibt in Bautzen das älteste Bettenhaus Sachsens und ist Mitglied im Verband der Bettenfachgeschäfte.

Das ist ein Luxusgegenstand und man muss für die Garnitur 200 Euro einplanen. Aber wenn man sich in diese Bettwäsche einhüllt, hat man sofort diese Frische und Kühle. Die Seidenbettwäsche ist allerdings nicht geeignet, wenn jemand stark schwitzt. Dann haftet sie schnell am Körper.

Wir kriegen es live mit durch die Reinigung, wie dann auch so eine Steppdecke oder ein Kopfkissen aussehen kann. Je nachdem, wie die Bettwäsche gewechselt worden ist. Da haben sie das Abbild, was der Körper so ausdünstet direkt auf der Decke.

Am Tag gut trinken: Wer am Tag reichlich Wasser trinkt, wacht nachts nicht mit Durst auf. Damit sollte man nicht zu spät am Abend erst anfangen, sonst unterbrechen die Gänge zur Toilette den Schlaf.

In vielen Ratgebern zum Schlafen im Sommer wird der Tipp gegeben, den Schlafanzug oder ein Shirt in einer Tüte kurz in den Kühlschrank zu legen. Alternativ funktioniere das auch mit einem Handtuch, dass dann aufs Kissen gelegt wird. Aus Sicht von Jörg Heber hat dieser Trick nur einen sehr kurzen Frische-Effekt. „Wir haben das auch selbst ausprobiert: Der Körper versucht, den Wärmeentzug wieder auszugleichen. Ähnlich wie bei einem zu schnell getrunkenen sehr kalten Getränk in der Sommerhitze. Und dann schwitzt man wieder.“ Der Frischeeffekt kehre sich schon nach einer halben Stunde ins Gegenteil um.