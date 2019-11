Falsche Anzeigen: Betrug am Wohnungsmarkt

Die Zeiten, in denen die Wohnungssuche einfach war, sind in den allermeisten Großstädten vorbei. Für Betrüger eine Chance: Wer verzweifelt eine Wohnung sucht, ist eher bereit, Daten oder gar Geld im Voraus herauszugeben.

Es fängt eigentlich immer gleich an: Bei der Wohnungssuche im Internet stößt man auf eine Annonce mit schönen Bildern einer Wohnung, möbliert ist sie auch. Die verlangte Miete liegt in der Regel unter den ortsüblichen Preisen: ein echtes Schnäppchen also. Viele Betrüger geben Namen real existierender Immobilienfirmen, oft mit Sitz im Ausland, an. Das soll beim Interessenten, der einen Anbieter oder eine Adresse im Internet sucht, Vertrauen schaffen.