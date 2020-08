Berufsunfähigkeitsversicherung: Versichert gegen finanzielle Not

Kann man den zuletzt ausgeübten Beruf aufgrund gesundheitlicher Probleme voraussichtlich oder auf Dauer nicht mehr ausüben, dann zahlt die BU-Versicherung eine monatliche Rente bis zum Eintritt der eigentlichen Rente. Das gilt in den meisten Fällen schon dann, wenn man zu 50 Prozent berufsunfähig ist, also die eigentliche Arbeit nur noch wenige Stunden am Tag oder nur sehr eingeschränkt ausüben kann. Es ist dabei egal, ob man einen anderen Beruf ausüben könnte. Kann also der Maurer nicht mehr aufs Gerüst, dann zahlt die BU-Versicherung auch, wenn der Maurer theoretisch noch im Büro sitzen kann. Aber Achtung! Wie diese Regelungen in der Praxis genau umgesetzt werden, das hängt sehr stark von dem individuellen Vertrag und den Konditionen des Versicherers ab. Es gibt Versicherungen und Verträge, bei denen bekommt man nach erfolgreicher Umschulung kein Geld mehr.

Vor allem junge Menschen, die eine Lehre machen oder studieren, denken über eine Berufsunfähigkeit oft nicht nach. Dabei kann gerade durch risikoreiche Sportarten der Traum von einer erfüllten beruflichen Laufbahn unterbrochen werden. Deshalb sollte man so früh wie möglich über eine Absicherung nachdenken. Je früher, desto niedriger sind in der Regel die monatlichen Beiträge. Junge Menschen haben weniger Zipperlein und ein niedrigeres Risiko, ernsthaft zu erkranken. Auch das senkt den Beitrag. Wer allerdings sehr früh eine BU-Versicherung abschließt, zahlt in der Summe auch mehr Geld ein. Passiert also bis zur Rente nichts, dann sind mehrere zehntausend Euro Versicherungsbeiträge weg. Unmittelbar nach einer Krankheit, einer Operation oder einer Therapie, sind diese Versicherungen meistens sehr teuer, da ist es sinnvoll noch fünf bis zehn Jahre zu warten. Je nach Krankheit und Versicherer zählen nach diesen Zeiträumen bestimmte Behandlungen und Therapien nicht mehr - so als hätten sie nicht stattgefunden. Es kann sich also lohnen, später einzusteigen und dafür einen kleinen Aufpreis in Kauf zu nehmen, als mit Krankheit oder kurz nach einer Behandlung dauerhaft richtig hohe Beiträge zu zahlen.