Begleitetes Fahren ab 17: Die wichtigsten Tipp für Fahranfänger

Ein Jahr früher den Führerschein machen und mit einem erfahrenen Begleiter an Bord das Auto steuern: So sind junge Fahranfänger später nachweislich sicherer unterwegs. Laut Deutscher Verkehrswacht liegen die Unfallzahlen bis zu 20 Prozent niedriger als bei Fahranfängern, die ihren Führerschein mit 18 Jahren machen. Das vor wenigen Jahren deutschlandweit eingeführte "Begleitete Fahren ab 17" (BF17) gilt unter Verkehrsexperten als echtes Erfolgsmodell.

Am besten beginnt man die Fahrausbildung ganz pünktlich mit 16,5 Jahren. Da gibt es immer ein paar Unwägbarkeiten, und dann sind manche mit 17 Jahren und ein paar Monaten fertig und haben nur noch eine ganz kurze Zeit mit einem Begleiter im Auto.

In vielen Fahrschulen können auch Intensivkurse für die Sommerferien gebucht werden.

Da sollten Eltern und Fahrschüler so planen, dass der ganze Kurs komplett absolviert werden kann. Es nützt nicht viel, wenn wir die theoretische Ausbildung kompakt halten und dann dauert es zwei, drei Monate bis zur Praxis.

Dann falle der Vorteil der Intensivkurse weg: Das für die Theorie Gelernte bleibt frisch und kann in der Fahrpraxis besser abgerufen werden. Für Intensivkurse sollten Fahranfänger auch beachten, dass sie vor der Prüfung noch wichtige Unterlagen vorlegen müssen.

Sie bekommen einen Nachweis über eine Prüfung, und die gilt in Verbindung mit einem Ausweisdokument als Fahrerlaubnis. Mit 18 Jahren kann man die einfach in den Kartenführerschein umtauschen.

Der Gesetzgeber hat für die Begleiter der jungen Fahrer ganz klare Vorgaben gemacht: Sie müssen über 30 Jahre alt sein, seit fünf Jahren ohne Pause den Führerschein für die Klasse B haben und dürfen in Flensburg maximal einen Punkt haben .

Maximal ein Punkt beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg dürfen die Begleitpersonen haben. Bildrechte: dpa

Nur wer in die Prüfungsbescheinigung eingetragen ist, darf später auch als Begleiter mitfahren. Sonst drohen harte Strafen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis des Fahranfängers. Die Anzahl der Begleiter ist nicht begrenzt. Doch auch sie müssen sich an weitere Regeln halten: Sie dürfen während der Fahrt nicht unter Drogeneinfluss stehen und müssen sich an die 0,5-Promille-Grenze halten.