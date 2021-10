Welche Bartpflegeprodukte sind wirklich sinnvoll

Ein gutes Bartöl braucht fast jeder Bartträger, außer, wenn die Stoppeln wirklich sehr kurz sind. Bartöl macht die Barthaare weicher und glänzender und lässt den Bart im besten Fall angenehm duften. Außerdem spendet das Öl der Haut unter dem Bart Feuchtigkeit und kann so gegen Jucken, Austrocknen und Schuppen helfen. Bartöl kannst du täglich nach der Reinigung verwenden. Dazu säuberst du zunächst die Barthaare mit lauwarmem Wasser. Zu heißes Wasser oder Seife lässt die Haut austrocknen. Dann tupfe den Bart mit einem Handtuch ab und nimm das Öl zur Hand. Je nach Bartmenge reichen zwei bis vier Tropfen. Dann knete das Öl in die Haare ein. Arbeite dich bis zur Gesichtshaut vor, damit die auch Feuchtigkeit und Pflege abbekommt. Nimm nicht zu viel Öl, sonst wirkt der Bart fettig. Nach ein paar Anwendungen solltest du die richtige Dosierung herausgefunden haben.

Wenn du deinen Bart in Form bringst, kann es passieren, dass einzelne Haare abstehen. Die kriegst du mit einer Schere weg. Du brauchst dafür aber keine spezielle Bartschere. Eine Haar- oder Nagelschere tut es auch. Papierscheren sind meist nicht so gut geeignet, weil sie nicht so leichtgängig sind wie Haarscheren.

Wenn es im Gesicht juckt, ist es nicht der Bart, sondern die Haut. Die verträgt manchmal bestimmte Pflegeprodukte nicht. Oder vielleicht wäschst du deinen Bart zu häufig mit Shampoo oder nimmst zu heißes Wasser. All das ist Stress für die Haut und die reagiert entsprechend mit Jucken oder Schuppen. Auch wer sich zum ersten Mal einen Bart wachsen lässt, muss damit rechnen, dass die Gesichtshaut erstmal irritiert ist. Ist der Juckreiz ganz besonders schlimm, ist meist nicht trockene Haut Schuld, sondern Bakterien oder Pilze. Dann solltest du einen Hautarzt aufsuchen. Achtung Ekelfakt: US-Forscher haben in Bärten teils genauso viele Bakterien gefunden wie in einer Toilette. Mitunter waren es sogar dieselben Bakterien, die man auch in einer Toilette findet, die meisten allerdings waren nicht krankheitserregend.