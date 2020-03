Autos übers Internet zulassen und ummelden

Du musst nicht zum Amt fahren, kein Ticket mit Wartenummer ziehen. Das sind klare Vorteile. Wirklich schneller angemeldet ist dein Auto deswegen aber nicht. Gehst du beispielsweise Freitagnachmittag online, dann wird der Vorgang meist erst am Montag im Amt bearbeitet. Daraufhin erhältst du die nötigen Papiere und Plaketten per Post. Das kann schon mal bis Mittwoch dauern. Außerdem wird solch wichtige Post von einigen Ämtern per Einschreiben mit Rückantwort versendet. Das heißt, du musst auch noch zu Hause sein, wenn der Postmann dreimal klingelt. Es kann also eine knappe Woche dauern, bis du eine neue Plakette auf das Nummernschild kleben und wieder losfahren kannst.

Aber: Wer beispielsweise ein Auto nur ummelden und die alte Nummer behalten will, der druckt sich nach dem Onlinevorgang ein entsprechendes PDF aus und kann damit schon losfahren bis Plaketten und schriftliche Zulassung von der Behörde per Post kommen. Hier gewinnst du also wirklich Zeit.

Viele von denen knabbern jetzt noch an einer entsprechenden Umsetzung ohne Datenleck. In Sachsen-Anhalt funktioniert die Online-Variante deshalb zum Beispiel aktuell nur in Halle Magdeburg und Dessau sowie gut der Hälfte aller Landkreise. In Sachsen stehen einzelne Kreise in den Starlöchern, die Umsetzung durch eine beauftragte Firma ist in vollem Gang. Ab 16. März sollen in Dresden und Leipzig die ersten Zulassungsbehörden die Stufe 3 anbieten können. Weitere folgen dann zeitnah In Thüringen scheitert die praktische Anwendung von i-Kfz Stufe 3 bis jetzt ebenfalls noch an technischen Problemen. Aber auch da soll es bis Mitte des Jahres Lösungen geben.