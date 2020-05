Kann eine Innenraumreinigung des Autos mit Ozon gegen Viren helfen?

Ganz einfach ein Gas. Das Ozonmolekül besteht aus drei Sauerstoffatomen also O3 statt unserem Atemsauerstoff O2 . Dieses dritte Atom und die internen Verbindungen des Moleküls machen es sehr reaktionsfreudig. In der Ozonschicht schützt uns das Gas vor schädlicher UV-Strahlung. Auf der Erde, in unserer Umgebung, ist Ozon aber für Menschen und Tiere eher gefährlich. Und das gilt auch für Keime, Viren und Pilze. Kommen die mit Ozon in Kontakt, werden ihre Zellwände in kurzer Zeit zerstört. Eine Immunreaktion ist nicht möglich. Deshalb können Viren oder Bakterien auch nicht resistent gegen Ozon werden.