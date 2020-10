Arthrose: Was tun, wenn die Gelenke abgenutzt sind?

Der Begriff bedeutet im Lateinischen so viel wie "verstümmeltes Gelenk". Dahinter steckt ein fortschreitender Knorpelverlust. Die sorgen in allen Gelenken für eine möglichst reibungs- und schmerzfreie Bewegung. Ist der Knorpel beschädigt oder entzündet, reagiert der Körper mit Schmerzen. Kein Wunder, denn im schlimmsten Fall können sogar die Knochen direkt aufeinander reiben. Das kann vor lauter Schmerzen bis zur Bewegungsunfähigkeit führen.

Dritter Hauptgrund für eine Arthrose kann eine genetische Veranlagung sein. Heißt, man hat von vornherein eine Knochenfehlstellung, etwa in der Hüfte. Oder die Versorgung der Knorpel mit Nährstoffen ist gestört.

Man hat dann selbst im Liegen enorme Schmerzen in Hüfte, Knie und anderen betroffenen Gelenken. Das Problem: Auch andere Gelenkerkrankungen, wie etwa Gicht oder Arthritis, verursachen solche Schmerzen. Und nicht jeder hat das gleiche Schmerzempfinden. Je später man aber etwas gegen die Arthrose tut, desto größer sind die bleibenden Schäden. Die Lösung: Ein Röntgenbild beim Arzt. Nur so kann man mit großer Sicherheit erkennen, ob man eine Arthrose hat. Deshalb sollten man auch in jungen Jahren solche Gelenkschmerzen frühzeitig abklären lassen.