Darf mein Chef mich zwingen, Überstunden zu machen?

Wichtig zu wissen: Nur was der Chef ausdrücklich an zusätzlicher Arbeitszeit verlangt, können als Überstunden angerechnet werden. Wer freiwillig länger an einem Projekt sitzen bleibt obwohl man das auch am nächsten oder übernächsten Tag weiter verfolgen kann, macht keine Überstunden sondern Mehrarbeit. Die kann man nicht anrechnen. Es muss also ganz klar kommuniziert werden, wie lange man auf Wunsch des Chefs arbeitet. Deshalb ist es auch wichtig, die Überstunden genau zu dokumentieren, wenn die Arbeitszeit nicht sowieso erfasst wird. Am besten ist es, sich die Überstunden vom Chef gegenzeichnen zu lassen und in regelmäßigen Abständen, einen Ausgleich zu fordern.