Beruhigendes Hobby: Aquarium-Tipps für Einsteiger

Beleuchtung, Filter, Heizstab, das sind die grundlegenden Komponenten, die ins oder zum Aquarium gehören. Sie sorgen dafür, dass das Wasser in Sachen Temperatur, Mikroorganismen und Sauberkeit in einem Gleichgewicht bleibt. Das ist für deine Zierfische wichtig, die haben nämlich in der Regel nur einen kleinen Spielraum, in dem sie sich wohlfühlen. Da die Komponenten ja nach Größe und Fischbesatz auf dein Aquarium abgestimmt sein müssen, empfiehlt sich für den Anfang ganz klar ein Komplett-Set. Die gibt es bereits ab rund 60 Euro in Baumarkt Internet oder Zoohandlung. Tipp: Mit einem Set um die 100 Euro liegst du als Einsteiger gut im Rennen. Sollte es gleich etwas größer sein, kauf dir am besten einen passenden Aquarienunterschrank, der ist entsprechend stabil und du bekommst alle Filter und Elektrik bequem hinein.