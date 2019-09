Altes Smartphone weiter nutzen: Was vermeintlich ausgediente Geräte noch können

Ist die Sim-Karte raus, ist das Gerät nutzlos, so die verbreitete Meinung. Dabei verfügen Smartphones über reichlich Funktionen und Fähigkeiten, die du auch ohne Sim-Karte und entsprechenden Vertrag nutzen kannst. Neben Funktionen wie Taschenrechner, Kompass, Geburtstagskalender, Diktiergerät oder auch Kamera kannst du weiterhin alle Apps nutzen, die einmal installiert sind und meist auch ohne Update und Mobilverbindung funktionieren. Dazu gehören Spiele, Landkarten und vor allem Musik- und Videoplayer. Zusätzlich kannst du dein Smartphone in einem WLAN-Netz anmelden und dann nahezu ohne Einschränkungen nutzen.

So machst du das alte Gerät für die Neunutzung fit

Oft ist das Gerät nach Jahren der Nutzung mit Daten und Apps regelrecht zugemüllt. Bevor du das Smartphone also weiternutzt, löschst du alle Daten und Software, die du nicht brauchst. Bringe das Betriebssystem per WLAN oder noch mit der Sim-Karte auf den neuesten Stand. Gleiches gilt für Apps, die du weiter nutzen willst. Wenn der Akku nicht mehr voll leistungsfähig ist, prüfst du, ob du ihn für ein paar Euro ersetzen kannst. Viele Hersteller bieten Apps für die Offline-Nutzung an. Im jeweiligen App-Store und im Netz sind dieses Versionen zu finden.

Einsatzgebiete Zuhause

Bildrechte: dpa Musik und Daten

Je nach Gerät und vorhandener Speichergröße kannst du tausende Audiodateien auf dem Smartphone speichern. Wenn möglich, kannst du den Speicher mit einer zusätzlichen Micro-SD Karte ordentlich erweitern. 64 Gigabyte sind locker möglich. So schaffst du dir eine riesige Musikdatenbank, die du mit der entsprechenden App auch ohne Mobilfunkanschluss steuern kannst. Außerdem kannst du auch ohne Handyvertrag auf Musikstreamingdienste zugreifen. Viele Geräte lassen sich per Kopfhörerbuchse direkt an die Musikanlage anschließen. Je nach Alter und Bauart sollten auch WLAN oder Bluetooth- Verbindung kein Problem sein.

Festnetztelefon

Mit dem Router deines Telefonanbieters oder einem Extragerät kannst du dein Smartphone über die WLAN-Verbindung zum Festnetztelefonieren nutzen.

Fernbedienung

Sind deine Fernseh-, Audio- und Videogeräte daheim schon smartfähig, dann kannst du sie mit deinem alten Smartphone steuern. Dabei ist nicht wichtig, dass das Gerät einen Infrarot-Sensor hat. Über Bluetooth- und WLAN-Verbindung funktioniert das genauso. Du lädst dir die entsprechende Fernbedienungs-App herunter und prüfst, ob diese beim jeweiligen Gerät auch funktioniert. Dazu solltest du im App-Store nach dem Hersteller suchen.

Babyphone

Es gibt viele Apps, die die Überwachung als Babyphone anbieten. Bevor du dich dafür entscheidest, lies entsprechende Tests. Nicht alle Apps sind wirklich durchdacht und geeignet. Du brauchst für eine wirklich sichere Funktion ein stabiles WLAN zuhause oder mit SIM-Karte eine stabile Funkverbindung. Kannst du das nicht garantieren, ist die Sache zu risikoreich und du solltest lieber ein richtiges Babyphone nutzen.

Überwachungskamera und Alarmanlage

Mit entsprechender App kannst du die Kamera so einrichten, dass sie bei Bewegung einzelne Bilder oder ganze Videosequenzen macht und dir beispielsweise in den Urlaub schickt. Auch ein entsprechender Alarm ist nach Auslösung durch optischen oder Bewegungssensor möglich. Da bei Dauerbetrieb jeder Akku und jede Powerbank in die Knie gehen, musst du dein Gerät für diese Einsatzmöglichkeit fest an den Strom anschließen.

Einsatzgebiet Auto

Dash Cam

In vielen Ländern ist der Einsatz von Kameras, die den Verkehr aus Sicht des Fahrers aufzeichnen, längst Alltag. Mit der entsprechenden Halterung und einem Adapter für die Autosteckdose lässt sich dein Smartphone genauso nutzen. Die Apps bieten verschiedene Varianten: Du kannst ganze Video-Sequenzen aufzeichnen, beispielsweise immer die letzten Minuten deiner Fahrt. Oder du machst und speicherst entsprechende Fotos immer für einen bestimmten Zeitraum. Zusätzlich zeichnen die Apps Zeit und GPS-Daten auf. Das kann dir im Zweifel vor Gericht helfen, den Hergang eines Unfalls zu klären. Es kann aber aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten als Beweismittel auch abgelehnt werden.

Auto-Ortung

Du lädst eine App zur Handyortung auf dein Gerät, installierst es an einem sicheren Platz im Auto und schließt es an die Bordelektrik an. Das ist über die vorhandenen 12-Volt Steckdosen oder USB-Anschlüsse kein Problem. Achtung: Das Auto sollte nicht monatelang herumstehen, denn auch wenn das Smartphone nur sehr wenig Strom zieht, kann das auf Dauer die Autobatterie leeren.

Fahrtenbuch

Ist das Gerät im Auto wie in der Auto Ortung beschrieben installiert, musst du dich mit der entsprechenden Fahrtenbuch-App um fast nix mehr kümmern. Fahrzeiten und –orte werden Mithilfe der GPS-Daten aufgezeichnet und bei Bedarf ausgelesen.

Einsatzgebiet Urlaub

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hot Spot

Bei Reisen innerhalb der EU ist der Zugriff auf dein Datenvolumen eher unproblematisch. Außerhalb kann es richtig teuer werden, wenn du das Datenvolumen überziehst. Kauf dir eine Prepaidkarte eines örtlichen Anbieters mit genügend mobilem Datenvolumen und funktioniere damit dein altes Smartphone zum Hot-Spot für alle anderen Telefone und Tablets um. Diese surfen dann über die mobilen Daten des alten Smartphones. Die erforderlichen Einstellungen sind über das Menü der Handys recht einfach umsetzbar. Im Zweifel ist das auch im Handbuch beschrieben.

Notstromversorgung

Hat dein altes Gerät einen leistungsfähigen und intakten Akku, dann kannst du es geladen für Notfälle mitnehmen und über die entsprechende Verkabelung deine anderen Geräte mit Energie versorgen. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn das Smartphone eine sogenannte on-the-Go-fähige Schnittstelle hat, also einen USB Anschluss, der auch Strom "herausgibt".

Unterwasserkamera

Damit du beim Fotografieren am Strand keinen Schaden am neuen oder wichtigen Smartphone riskierst, kannst du das alte Gerät für wenige Euro mit einem wasserdichten Handybeutel oder einer Unterwasserhülle ausstatten. So kannst du relativ risikolos tolle Fotos und Videos auf und unter Wasser machen.

Sportbegleitung

Ob als Kamera oder MP3-Player beim Funsport oder als Tracker für die Joggingstrecke, beim alten Smartphone ist es nicht so schlimm, wenn Schweiß, Schmutz oder Wasser ihm zusetzen. Viele Sport-Apps und selbst das GPS funktionieren auch ohne Sim-Karte.

Einsatzgebiet Kind

Auch wenn die Kids immer gern alles neu und trendy haben wollen: Das alte Smartphone der Eltern ist besser als gar keins. Solltest du also testen wollen, wie verantwortungsvoll der Nachwuchs mit der Technik umgeht, bietet sich dein altes Smartphone geradezu an.

Und wenn du gar keine Idee hast…