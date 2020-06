Alternativen zum Dispokredit

Bei einem Rahmenkredit wird bei der Bank ein Kreditkonto mit einem bestimmten Kreditrahmen eröffnet. Letzterer hängt meist von der Bonität des Kreditnehmers ab, auch Lohnnachweise können gefordert werden. Die festgelegte Kreditsumme kann dann auf einmal oder auch in Teilen genutzt beziehungsweise abgerufen werden. Deshalb muss auch bei Beantragung ein Referenzkonto, beispielsweise das Girokonto angegeben werden. Auf dieses wird dann die gewünschte Summe überwiesen. Zinsen müssen immer nur auf Grundlage der Summe gezahlt werden, die in Anspruch genommen wird. Dabei ist der Zinssatz variabel, also nicht festgeschrieben. Es gibt Banken, die bieten 2,99 Prozent im ersten Jahr an. Bei Rahmenkrediten wird in der Regel keine Laufzeit vereinbart, es gibt auch keine festen Monatsraten. Der Kredit kann flexibel zurückgezahlt werden. Meist vereinbaren Bank und Kunde aber eine monatliche Mindestrückzahlung, die zwischen 1 und 2 Prozent des Kreditrahmens beträgt. Ein Rahmenkredit lohnt sich vor allem für kurzfristige Überbrückungen, also wenn Geld für weniger als 12 Monate benötigt wird. Wer länger Geld braucht, sollte die Möglichkeit eines Ratenkredites prüfen. Die Zinsen sind dann in vielen Fällen preiswerter als bei Rahmenkrediten.